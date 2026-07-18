Ελλάδα Πάτρα Αυτοκτονία Ηλικιωμένοι

Πάτρα: Νεκρή 74χρονη που έπεσε από τον 6ο όροφο - Άφησε σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο της - Όλα δείχνουν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα αυτοκτόνησε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου INTIME NEWS
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου INTIME NEWS
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Τραγικό τέλος είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Ιουλίου μια 74χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Pelop.gr η 74χρονη είχε αφήσει δισέλιδο σημείωμα προς τους δικούς της ανθρώπους, στο οποίο εξηγούσε την απόφασή της. Παράλληλα, είχε αφήσει και χρηματικό ποσό, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας της.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

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