Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 58χρονος κρατούμενος στις φυλακές

Ένας 58χρονος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενους. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό των φυλακών, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.