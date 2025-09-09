Πάτρα: Νέος μυστηριώδης θάνατος βρέφους - Είχε σημάδια και η ιατροδικαστική έδειξε παθολογικά αίτια

Μια νέα μυστηριώδης υπόθεση θανάτου ενός βρέφους στην Πάτρα, έρχεται στο φως με αφορμή τις έρευνες που πραγματοποιούνται στις ιατροδικαστικές εκθέσεις για τους θανάτους βρεφών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», στις 30 Δεκεμβρίου 2013 ένα βρέφος 2,5 μηνών από την Πάτρα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στα Ιωάννινα με προβλήματα στην αναπνοή του και διασωληνώνεται. Από εκεί, μεταφέρεται στο Νοσοκομείο του Ρίου και μέσα σε 8 ημέρες καταλήγει.

Η ιατροδικαστική έκθεση που έγινε για τον θάνατο του παιδιού έκανε λόγο για παθολογικά αίτια, ωστόσο οι γιατροί στο νοσοκομείο παρατήρησαν εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα του, τα οποία και κατέγραψαν σε φωτογραφίες.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ο ιατροδικαστής Πατρών, Ανδρέας Γκότσης, του οποίου τα καθήκοντα ανεστάλησαν με απόφαση Φλωρίδη, στο φόντο των σοκαριστικών αποκαλύψεων των υποθέσεων Μουρτζούκου - Πισπιρίγκου και της επακόλουθης έρευνας που έγινε για ελλείψεις στις ιατροδικαστικές εκθέσεις της Πάτρας.

Εικόνα παιδικής κακοποίησης

Την εικόνα ενός παιδιού που έχει υποστεί βαριά κακοποίηση σκιαγραφεί το τρισέλιδο πιστοποιητικό των γιατρών του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύτηκε το βρέφος από την Πάτρα.

Το πιστοποιητικό κάνει λόγο για εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες στο μέτωπο και εκδορά στη μύτη, στοιχεία που δείχνουν σκόπιμα χτυπήματα. Μάλιστα, μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το 2,5 μηνών παιδάκι, φάνηκε ότι είχε και αιμορραγία στο μάτι, κάτι που παραπέμπει σε ταρακούνημα, ένα κραυγαλέο σημάδι παιδικής κακοποίησης. Ακολούθησαν και άλλες εξετάσεις που έδειξαν παρόμοια στοιχεία.

Ακόμα, την ίδια χρονιά, το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας είχε οδηγηθεί βαρύτατα τραυματισμένο σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, ξανά με έντονα σημάδια κακοποίησης, με την ιατροδικαστική έκθεση να κάνει λόγο πάλι για παθολογικά αίτια.