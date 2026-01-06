Πάτρα: Παραδόθηκαν τρία άτομα που είχαν ταυτοποιηθεί για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Παραδόθηκαν στις Αρχές δύο αδέρφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα αδέρφια, το βράδυ της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου, συνοδεία του δικηγόρου τους παραδόθηκαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, όπως και το τρίτο άτομο.

Οι τρεις άνδρες, την Τρίτη (6/1) αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν οι σε βάρος τους κατηγορίες και εν συνεχεία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή, όπως αναφέρει το tempo24.news

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες - Άσκησε έφεση ο ένας

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.