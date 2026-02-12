Πάτρα: «Σκότωσε τα παιδιά μας και ζητάει 22.000 ευρώ για το αμάξι» - Ξεσπούν γονείς θυμάτων τροχαίου

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει για την ποινή «χάδι» που επιβλήθηκε στον οδηγό ο οποίος προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρέθα της Πάτρας, με θύματα δύο νεαρούς ηλικίας 18 και 19 ετών, στις 22 Φεβρουαρίου του 2024.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, το οποίο είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ο καταδικασθείς όχι μόνο δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, αλλά επέστρεψε στο σπίτι του μετά την ομόφωνη ετυμηγορία του δικαστηρίου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς των δύο αδικοχαμένων παιδιών, ο ίδιος φέρεται πλέον να διεκδικεί αποζημίωση για τις υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του.

Οι οικογένειες των θυμάτων κάνουν λόγο για «σκανδαλώδη» απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η Δικαιοσύνη δίνει στον κατηγορούμενο το περιθώριο να «παίζει» με τον ανείπωτο πόνο τους, την ώρα που οι ίδιοι προσπαθούν να σταθούν όρθιοι μετά την τραγωδία.

«Να ζητήσω συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου;»

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η μητέρα ενός από τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο ξεσπά δημόσια, αδυνατώντας να διαχειριστεί, όπως λέει, όχι μόνο την απώλεια αλλά και όσα ακολούθησαν.

Μιλώντας στο Mega, περιέγραψε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ο καταδικασθείς ζητά αποζημίωση για το αυτοκίνητό του. «Με βίντεο, με αποδείξεις και ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, αναφέρθηκε στις στιγμές μετά το δυστύχημα και σε όσα –όπως υποστηρίζει– εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια μαρτύρων. «Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Που όπως είπα στην πρόεδρο φώναζε για το αμάξι του την ώρα που ξεψυχούσε ο γιος μου; Και έλεγε “ρε…”, να μην πω τη λέξη, “μου καταστρέψατε το αμάξι;“».

Η ίδια περιέγραψε ως αβάσταχτη τη σκέψη ότι ο γιος της την αναζητούσε τις τελευταίες του στιγμές. «Είναι τραγικό, είναι δύσκολο να ξέρω ότι εδώ ξεψύχαγε και μάλιστα με φώναζε… με αναζητούσε εκείνη την ώρα. Και είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος την ώρα που το έκανε, φώναζε για το αμάξι του, ότι του κατέστρεψαν το αμάξι του», είπε η μητέρα του νεαρού.

Η δικαστική διαδικασία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επώδυνη εμπειρία για τους γονείς των δύο θυμάτων, οι οποίοι, όπως ανέφεραν, περίμεναν μια αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία. «Εγώ έχω θάψει παιδί. Εγώ έχω θάψει παιδί. Η μαμά του έκλαιγε; Για το παιδί της; Στεναχωρήθηκε; Εγώ το ‘θαψα κυρία μου. Εγώ το ‘θαψα όμως, το ‘θαψα», είπε γονέας θύματος.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπήρχε, όχι μετάνοια… Δεν υπήρχε τίποτα. Ένας άνθρωπος που επιμένει ότι “εγώ είμαι αθώος και θέλω και 22 χιλιάρικα για το αμάξι μου”. Τι άλλο να πω;».

Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος για το δυστύχημα και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πέρασε τη διασταύρωση με πράσινο φανάρι, ωστόσο το βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται, σύμφωνα με την πλευρά των θυμάτων, να δείχνει το αντίθετο: πράσινο είχαν οι δύο νεαροί, ο 19χρονος Γιάννης που οδηγούσε τη μηχανή και ο 18χρονος Γιώργος που ήταν συνεπιβάτης.

«Αφού ήσουν αθώος και πέρασες με πράσινο, έλα να βρεις τον Γιάννη και το άλλο το παιδί, εκεί που τα ‘χουμε θάψει. Πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά;» ξεσπά η γονέας.

Το χρονικό

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε πριν από περίπου δυο χρόνια, αργά το βράδυ της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2024, στην Πάτρα, όταν μηχανή συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο. Οι δύο νέοι που επέβαιναν στο δίκυκλο σκοτώθηκαν ακαριαία, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, να μην έχουν περιθώρια να τους επαναφέρουν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει την παράσυρση των παιδιών, από αυτοκίνητο που έστριψε παράνομα και βρέθηκε στο ρεύμα των δύο νεαρών, που περνούσαν κανονικά με πράσινο.

Το περιβάλλον του κατηγορούμενου σεφ, ανέφερε τις πρώτες μέρες, όταν ο 32χρονος ήταν τραυματισμένος, πως τα θύματα έκαναν σούζες με το μηχανάκι τους και προκάλεσαν το τροχαίο. Κάτι που διαψεύστηκε από το βίντεο ντοκουμέντο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο κατηγορούμενος οδηγός αρνήθηκε να παρακολουθήσει αυτές τις εικόνες.

«Είδαμε το βίντεο, δεν γύρισε ποτέ να το κοιτάξει γιατί ήταν μπροστά του, και κοιτούσα για να δω αν θα γυρίσει το βλέμμα του. Δεν γύρισε ποτέ το βλέμμα του. Όλοι κοιτάγαμε τις οθόνες, ξανάέζησα πάλι από την αρχή τον θάνατο του παιδιού μου», δήλωσε η μητέρα.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου οδηγού αρνήθηκε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.