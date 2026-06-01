Πάτρα: Σταμάτησε δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία η κάμερα του κράνους - «Καρμανιόλα» το σημείο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε την Πάτρα, με θύματα έναν 56χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της στη μεγάλη Περιμετρική οδό της πόλης.

Στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών βρέθηκε η κάμερα που είχε τοποθετημένη στο κράνος του ο 56χρονος και κατέγραφε τη διαδρομή τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η καταγραφή έχει διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα οι Αρχές να μην έχουν στα χέρια τους καθαρή εικόνα για το πώς ακριβώς συνέβη η τραγωδία.

Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά την έρευνα της Τροχαίας Πατρών, που προσπαθεί να συνθέσει το παζλ των τελευταίων στιγμών πατέρα και γιου.

Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες

Οι αστυνομικοί στρέφονται πλέον στην αναζήτηση αυτοπτών μαρτύρων, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει το τροχαίο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή πραγματοποιούνται εδώ και περίπου δέκα χρόνια έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής, γεγονός που έχει αλλάξει τη μορφολογία του σημείου και έχει δημιουργήσει συνθήκες που κάτοικοι χαρακτηρίζουν επικίνδυνες.

Μάλιστα, άνθρωποι που ζουν στην περιοχή μιλώντας στο tempo24 περιέγραψαν το συγκεκριμένο σημείο ως «καρμανιόλα», υποστηρίζοντας ότι έχουν σημειωθεί και άλλα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα στο παρελθόν.

Σοκ στην τοπική κοινωνία



Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Πάτρα και ιδιαίτερα τη γειτονιά στο Κοτρώνι, όπου ζούσε η οικογένεια.

Ο 56χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του, ενώ ο 17χρονος γιος του ήταν μαθητής της Β' Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών και αθλητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής.

Η είδηση του θανάτου τους προκάλεσε σοκ σε συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και συναθλητές του ανήλικου, οι οποίοι από το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου 2026 αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά στο σημείο του δυστυχήματος.

Η οικογένεια ήταν στενά συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαρύ το κλίμα πένθους στην πόλη.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.