Πάτρα: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από μαθητή Λυκείου για ένα... νεράτζι

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος μαθητής Γυμνασίου στην Πάτρα, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από μαθητή Λυκείου, κατά την επιστροφή σχολικής εκδρομής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3), στην Πλατεία Χατζή, κοντά στο σχολικό συγκρότημα Μαρούδα, όπου είχαν συγκεντρωθεί μαθητές και καθηγητές μετά την ολοκλήρωση της μονοήμερης εκδρομής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, ο μαθητής Λυκείου προσέγγισε τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μηχανάκι και διέφυγε από το σημείο.

Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι καθηγητές ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Αιτία της επίθεσης ένα... νεράτζι

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είναι μαθητής της Β’ τάξης Λυκείου, το οποίο συστεγάζεται με το Γυμνάσιο στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Οι Αρχές τον αναζητούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ως αιτία της επίθεσης φέρεται ένα περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Μαθητές έπαιζαν με νεράτζια και ένα από αυτά χτύπησε την αδελφή του δράστη, με αποτέλεσμα να της πέσει το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.