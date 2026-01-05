Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που δολοφονήθηκε ο 30χρονος - Αναζητούνται άλλοι 7

Στον εισαγγελέα οδηγούνται τη Δευτέρα (5/1) οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι συλλήψεις έγιναν καθώς, όπως μεταφέρει το tempo24.news, έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Αναζητούνται 7 άτομα για ξυλοδαρμό

Την ίδια ώρα, οι Αρχές φαίνεται να αναζητούν συνολικά 7 δράστες για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 31χρονου. Από αυτούς, οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον 38χρονο αδελφό και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι επτά φερόμενοι δράστες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.