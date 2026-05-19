Πάτρα: Συγκλονίζει η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους - «Έχω κατάγματα στα πλευρά»

Για την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε στη μέση του δρόμου την περασμένη Κυριακή μίλησε η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, μητέρα τριών παιδιών και πρώην πρωταθλήτρια στίβου, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαντάκι και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Action24 για το περιστατικό, περιέγραψε: «Σταμάτησα το αυτοκίνητο και βγήκα για να βγάλω μια φωτογραφία. Ήμουν περίπου τέσσερα με πέντε μέτρα μακριά όταν άκουσα τζάμια να σπάνε. Γύρισα πίσω και είδα ένα παιδί να αρπάζει την τσάντα από το κάθισμα του συνοδηγού και αμέσως άρχισα να τα κυνηγάω».

Ενώ, συνέχισε λέγοντας: «Ήταν στις παράπλευρες οδούς της Εθνικής Πάτρας-Αθηνών. Σε μια προσπάθειά μου να τα φτάσω, τραυματίστηκα και εκείνα επέστρεψαν και με απειλούσαν. Έφυγαν, αλλά βρήκα τη δύναμη να αντιδράσω. Βγήκα στον δρόμο και πήρα το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να τα ακολουθήσω προς τον καταυλισμό. Τελικά πέταξαν την τσάντα εκτός του καταυλισμού. Κάλεσα την αστυνομία και όταν έφτασαν οι δικοί μου άνθρωποι, βρήκαν την τσάντα πεταμένη στα όρια του καταυλισμού».

Μάλιστα, ανέφερε ότι είναι βαριά τραυματισμένη , καθώς φέρει χτυπήματα σε χέρια και πόδια, ενώ έχει υποστεί κάταγμα στο γόνατο και στα πλευρά. «Ήταν τρία τα άτομα. Το ένα ήταν μεγαλύτερο, γύρω στα 16 ετών. Φορούσαν κουκούλες. Το ένα από αυτά πέταξε μια πέτρα περίπου 4–5 κιλών στο τζάμι του συνοδηγού και άρπαξε την τσάντα, ενώ τα άλλα δύο αποσπούσαν την προσοχή μου. Ήταν όλα ανήλικα. Δεν είδα καθαρά τα χαρακτηριστικά τους, γιατί είχα γυρισμένη την πλάτη μου τη στιγμή της επίθεσης. Από το σοκ δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω με σιγουριά», είπε.

«Έχω πολλά ράμματα στα πόδια, κάταγμα στην αριστερή επιγονατίδα, κακώσεις στα πλευρά και στην πλάτη. Πονάω σε όλο μου το σώμα. Είναι δύσκολο να το ξεχάσω», τόνισε.

«Στην προσπάθειά μου να τρέξω πίσω τους και να τους κυνηγήσω, βρέθηκα σε ένα χαντάκι απορροής από την Εθνική. Το πόδι μου γλίστρησε και έπεσα μέσα. Εκεί γύρισαν τα δύο μικρότερα και μου πετούσαν πέτρες ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Είναι μια περιοχή που γενικά έχει παραβατικότητα και μικροεγκληματικότητα», κατέληξε η άτυχη γυναίκα.