Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κάταγμα και τραύματα στο κεφάλι

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Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο με κάταγμα στον μηρό και μώλωπες στο πρόσωπο προχώρησαν αργά το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η νεαρή γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος εισήχθη το Σάββατο με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι με τη φύση των τραυμάτων να εγείρουν ανησυχία για κακοποίηση του ανηλίκου.

Όπως είπε στο tempo24.news ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια. Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.