Πάτρα: Συνελήφθη πατέρας που εξανάγκαζε τον 13χρονο γιο του σε εργασία

Στη σύλληψη ενός πατέρα, ο οποίος φέρεται να εξανάγκαζε σε εργασία τον 13χρονο γιο του, προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης (15/04).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να εντοπίζουν τον ανήλικο σε κεντρικό δρόμο της πόλης να μεταφέρει παρτέρι με γλάστρες. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για προστατευτική φύλαξη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος πατέρας τον υποχρέωνε να εργάζεται σε διάφορες πόλεις, όπως η Λάρισα, το Άργος και η Πάτρα, με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων, ενώ ο 13χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου θα παραμείνει προσωρινά.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.