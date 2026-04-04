Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο αδέρφια που πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικο

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Απριλίου στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24, συνελήφθησαν δύο αδέλφια 20 και 25 ετών, ένας 17χρονος και η μητέρα του τελευταίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο ενώ είχε προμηθευτεί μικροποσότητα χασίς από έναν εκ των δύο αδελφών.



Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε στον 17χρονο, βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι των δύο αδελφών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.



Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.