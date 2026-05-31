Πάτρα: Το νήμα της ζωής τους κόπηκε σε σημείο καρμανιόλα - Κλειδί η κάμερα στο κράνος του 52χρονου

Ως «καρμανιόλα» είναι γνωστό το σημείο κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής στο Ρίο στην Πάτρα, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Τόφαλος», όπου πατέρας και γιος, αναβάτες σε μοτοσικλέτα, έχασαν τη ζωή τους. Ο 17χρονος πέθανε ακαριαία και ο 52χρονος πατέρας του, ο οποίος ήταν ο οδηγός, άφησε την τελευταία του πνοή λόγο αργότερα στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, κάνοντάς του συνεχώς ΚΑΡΠΑ.



Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, η στιγμή του δυστυχήματος μπορεί να έχει καταγραφεί σε βίντεο, καθώς ο 52χρονος πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του. Το βίντεο φέρεται να ελέγχεται ήδη από τις Αρχές.



Ο πατέρας φέρεται να είχε τοποθετημένη την κάμερα στο κράνος του και κατέγραφε ότι γινόταν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κάμερα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας.

Πολύ επικίνδυνο σημείο

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα TheBest, στο σημείο του τροχαίου ο δρόμος γίνεται κατηφορικός, στενεύει, ενώ γίνονται και έργα και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και οι ταχύτητες που «πιάνουν» όλα τα οχήματα είναι πολύ μεγάλες.



Ο 52χρονος θεωρούνταν ως έμπειρος οδηγός, όπως είπαν άνθρωποι που τον γνώριζαν, δεν έτρεχε με τη μηχανή του, την είχε για να κάνει τη βόλτα του, όπως έκανε και με τον 17χρονο γιο του, μαθητή της Β’ Λυκείου.



Η βόλτα έγινε τραγωδία

Σύμφωνα με τις πιο ασφαλείς πληροφορίες πρόκειται για ια βόλτα που μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διεκόπη και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος.

Οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tempo.gr η αδερφή του 52χρονου συγκλονισμένη αναφέρει ότι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί για το πως έγινε το δυστύχημα που στοίχησε την ζωή του ανιψιού της και του αδερφού και προσπαθεί να βρει δυνάμεις σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ο 52χρονος μαζί με τον γιο του φαίνεται να είχαν βγει βόλτα και να επέστρεφαν στην περιοχή Κοτρώνη όπου διέμεναν.

Τα όνειρα του νεαρού έσβησαν και το χαμόγελο του έπαψε να λάμπει σκορπίζοντας στην θλίψη τους φίλους τους και την οικογένεια του. Ένα παιδί που όπως λένε από το φιλικό του περιβάλλον πάντα ευγενικό ενώ του άρεσε και ασχολούνταν με το μπάσκετ. Η οικογένειά τους από σήμερα μετράει δύο απώλειες αυτή του 52χρονου πατέρα και αυτή του γιου τους ενώ η γυναίκα του μένει πίσω με μια ακόμη κόρη.



«Δεν ξέρουμε πως έγινε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός και οδηγούσε πολύ καιρό την μηχανή, ήταν ένας οικογενειάρχης», λέει φίλος του 52χρονου.