Πάτρα: Το «panic button» έσωσε 30χρονη από το κυνηγητό του πρώην συζύγου της

Από τις... διαθέσεις του πρώην συζύγου της γλύτωσε μια 30χρονη γυναίκα στην Πάτρα ενεργοποιώντας το «Panic Button».



Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Πάτρα, όταν μια 30χρονη γυναίκα μπήκε στο αυτοκίνητό της και ξεκίνησε την πορεία της όταν αντιλήφθηκε πως ο πρώην σύζυγός της, την ακολουθούσε με την μηχανή του.



H 30χρονη ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της προχώρησε στην ενεργοποίηση του Panic Button που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, για να γλιτώσει από τον 41χρονο πρώην σύζυγό της.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ήταν υπότροπος, καθώς και στο παρελθόν φέρεται να είχε προκαλέσει προβλήματα στην 30χρονη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί την τοποθέτηση στο κινητό της της εφαρμογής του Panic Button.