Παυλίνα Βουλγαράκη: «Στην εγκυμοσύνη είχα φτάσει τα 90 κιλά - Πήρα 30 κιλά και τα έχασα σε 6 μήνες»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για την εγκυμοσύνη της, την κόρη της, αλλά και γιατί δεν παντρεύεται με τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της. «Στην εγκυμοσύνη μου είχα πάρει 30 κιλά. Είχα φτάσει τα 90 κιλά! Όταν με έβλεπα με αυτά τα κιλά ήμουν χάλια συναισθηματικά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη και στεναχωριόμουν πολύ.

Ναι, υπάρχουν χίλια προβλήματα σε μια εγκυμοσύνη, αλλά δεν ένιωθα καλά με τα κιλά και συνειδητοποίησα ότι ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του πορεία. Δηλαδή, εγώ τα πήρα και πίστευα ότι δεν θα τα χάσω ποτέ. Για κάποιον λόγο, έφυγαν αμέσως. Άλλη φίλη μου που πήρα πολύ λίγα, δυσκολεύεται. Άλλη είναι σαν να μην γέννησε ποτέ. Ο κάθε οργανισμός έχει τα δικά του. Δεν τα έχασα σε τρεις μήνες, αλλά στο εξάμηνο τα είχα χάσει».

«Δεν μου έχει λείψει το ότι δεν έχω κάνει γάμο»

«Άνοιγα την πόρτα να βγω και μου έλεγε τώρα ο σύντροφός μου -που δεν είναι κανένας τέτοιος τύπος που παρατηρεί- έλα σοβαρέψου, πήγαινε βάλε μια καθαρή μπλούζα. Όλες οι μαμάδες είναι ίδιες, εντάξει βλέπω και κάποιες Θεές που τα καταφέρνουν όλα, εγώ δεν ανήκω σ’ αυτή την κατηγορία.

Με τον σύντροφό μου δεν έχουμε παντρευτεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε, αλλά δεν είναι ότι και αν συνέβαινε θα ήταν κάτι αφύσικο. Απλώς θα έπρεπε οργανικά, με κάποιο τρόπο, να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν μας έχει λείψει.

Η Ερωφίλη μοιάζει στον μπαμπά της. Αυτό είναι πολύ σκληρό. Το έβλεπα από τον υπέρηχο, φαινόταν. Είμαστε όμως ίδιοι χαρακτήρες! Ήδη το βλέπω, είναι ό,τι θέλει το θέλει, όπως το θέλει. Θα μου πεις έτσι είναι όλα τα μωράκια. Το δικό μου είναι νομίζω λίγο παραπάνω».