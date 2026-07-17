Παύλος Γερουλάνος:«Όταν ήμουν μικρός έλεγαν ο Παύλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει από γράμματα»

Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για την επέμβαση ωτίτιδας που έκανε όταν ήταν μικρός και του άλλαξε εντελώς την εμφάνισή του. «Στα πέντε μου έκανα μία εγχείρηση ωτίτιδας, γιατί είχα οξύ ωτίτιδα και μου μάζεψαν το ένα αυτί κατά λάθος. Οι αδελφές μου με κορόιδευαν. Πάντως ο καθένας στην οικογένειά μου έχει άλλη εικόνα για μένα. Η σύζυγος μου η Λάρα, με ξέρει καλύτερα από όλους και από την καλή και από την ανάποδη. Η υπόλοιπη οικογένεια έχει μέρη της εικόνας».

Η δυσλεξία

«Το να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ψάχνει σε τι είσαι καλός και όχι σε τι δεν είσαι καλός για να σου κόψει πόντους, θα ήταν ένα σύστημα πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχουμε ανάγκη. Τότε που ήμουν μικρός δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει από το να εκπαιδεύεσαι. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που το πιθανότερο είναι ότι είχα εγώ τότε και το αναγνώρισα μέσα από τα παιδιά μου.

Παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος και ευτυχώς στα παιδιά μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει τι συμβαίνει. Σε εμένα δεν υπήρχε αυτό τότε. Εκείνη την εποχή σε κατατάσσανε είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους. Έλεγαν ο Παύλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει από γράμματα».

Τα στερεότυπα

«Έχουμε δημιουργήσει φόρμουλες με στερεότυπα. Ένα στερεότυπο, το οποίο το βρήκα πολύ περιοριστικό, είναι αυτό της ηλικίας. Δεν είσαι 50 χρόνων, δεν είσαι σοβαρός. Εγώ 28 χρονών έτρεχα μια εταιρία. Δεν μπορείς να λες σε έναν άνθρωπο που έχει περάσει αυτή την εμπειρία στα 35 του, ότι αν δεν γίνεις 50 δεν θα σε πάρω σοβαρά. Ήδη από τα 35 του, είχε πολύ πιο πλούσιες εμπειρίες από ό,τι μπορεί να είχε κάποιος άλλος.

Τέτοια αντιμετώπισα αρκετά. Αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο, το οποίο το δέχομαι. Όταν είχα βάλει όλες μου τις δυνάμεις να πάρω τα πτυχία, τα οποία ήταν κάπως δεδομένα, ότι πρέπει κάποιος στην οικογένεια να πάρει, γύρισα στην Ελλάδα και μου λέει η μάνα μου, ωραία τα πτυχία που πήρες, τώρα πρέπει να πάρεις το πτυχίο της ζωής. Λέω κάτσε, τι κάναμε τόσα χρόνια. Και τι εννοούσε με αυτό: το ότι πέτυχες κάτι στη ζωή σου, δεν σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις ψηλά τον αμανέ. Μετά θα μπεις σε ένα καινούριο περιβάλλον. Πρέπει να αποδείξεις πάλι τι είσαι.

Άρα αποδέχομαι ότι ό,τι στερεότυπο κι αν επιβάλλεται πάνω σε μια κατάσταση. Ο κόσμος περιμένει από σένα να αποδείξεις αν οι ικανότητες σου είναι τέτοιες που μπορείς να αντεπεξέλθεις στις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου».