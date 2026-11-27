Η Μπενφίκα είχε μια εφιαλτική βραδιά στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, καθώς ηττήθηκε με 4-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βαγγέλης Παυλίδης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο SportTV, θέλησε να απολογηθεί στους οπαδούς των «Αετών», καθώς όπως τόνισε, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του ήταν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Παράλληλα, ο διεθνής σέντερ φορ, έκανε ειδική μνεία στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του στο εν λόγω ματς, επισημαίνοντας πως ανάλογες εμφανίσεις δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη:

«Δεν παίξαμε καλά, αλλά όταν έχουμε κακές ημέρες μπορούμε να δεχτούμε ένα ή δύο γκολ, δεν μπορούμε όμως να δεχόμαστε γκολ με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βελτιωθούμε το συντομότερο δυνατό, γιατί μας περιμένουν σημαντικά παιχνίδια σύντομα.

Έπαιξαν πολύ καλά, άξιζαν τη νίκη, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και όχι την Πλζεν. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, να είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες.

Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δύο γκολ σε δύο λεπτά. Αυτό δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι περισσότερο ψυχολογικό, είναι περισσότερο ο χαρακτήρας που πρέπει να βελτιώσουμε.

Δεν μπορούμε να χάνουμε αγώνες με αυτόν τον τρόπο, ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας, δεν φτάσαμε ούτε στο 10% των δυνατοτήτων μας.

Πρέπει να έχουμε ισορροπία μεταξύ των αγώνων, δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι. Μπορούμε να χάσουμε σε μια κακή ημέρα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν παίζουμε για τον Παυλίδη ή άλλους παίκτες, αυτός ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμένα και από ολόκληρο το ρόστερ.

Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο κακοί, γιατί σήμερα ήταν πολύ άσχημα. Δεν επιτρέπεται να χάσουμε με 4-0, ελπίζω οι οπαδοί να έρθουν στον επόμενο αγώνα για να μας υποστηρίξουν, καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά υπόσχομαι ότι θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα.»