Τροχαίο στους Παξούς: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος - «Σε μισή ώρα κατέληξε ο 15χρονος»

Θρήνος επικρατεί στους Παξούς μετά τον άδικο χαμό ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός της μηχανής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη Επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

Μιλώντας στο STAR, o διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας ανέφερε ότι ο 15χρονος «είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε».

Όσον αφορά στην κατάσταση του 17χρονου συνοδηγού, ο κ. Καντάς ανέφερε ότι έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα. «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος φέρεται να μην διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο

Για το τροχαίο, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει: «Απογευματινές ώρες, χθες 12 Απριλίου 2026, στην επαρχιακή οδό Γάιου-Λάκκας Παξών, δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 15χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ΙΧ που οδηγούσε 25χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου οδηγού του δικύκλου.



Επιπλέον, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 18χρονος ημεδαπός, συνεπιβάτης του δικύκλου. Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών».