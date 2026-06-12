Παξοί: Συνελήφθη ο καπετάνιος του σκάφους μετά τη φωτιά που βύθισε δύο πλοία - Ρύπανση στο λιμάνι

Στη σύλληψη του 30χρονου καπετάνιου του τουριστικού σκάφους που τυλίχθηκε στις φλόγες στο λιμάνι των Παξών χθες Πέμπτη (11/6) προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές, με το περιστατικό να προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο νησί του Ιονίου.

Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε διπλανό ξύλινο σκάφος, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και πλωτά μέσα κατάσβεσης να κινητοποιούνται από Κέρκυρα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα.

Φωτό: Λιμενικό Σώμα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τουριστικό καταμαράν που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το λιμάνι του Γάιου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανάφλεξη της μηχανής από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σκάφος επέβαιναν δύο Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον καπετάνιο. Ο ίδιος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, άμεσα όμως έγινε αντιληπτό ότι έπαιρνε μεγάλη διάσταση και ο ίδιος βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει τη ζωή του.

Δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά

Το συγκεκριμένο σκάφος ήταν ημερόπλοιο που εκτελούσε ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα στους Παξούς. Λίγο νωρίτερα, από το σκάφος είχαν αποβιβαστεί 18 τουρίστες -όλοι Αμερικανοί υπήκοοι- και 3 Έλληνες, μέλη του πληρώματος, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο δεύτερο ξύλινο σκάφος, στο οποίο επεκτάθηκε η φωτιά, επέβαιναν μόνο 4 μέλη πληρώματος, ένας Έλληνας και 3 υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι επίσης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Φωτό: Λιμενικό Σώμα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Λιμενικό Σώμα, από τον Λιμενικό Σταθμό Παξών συνελήφθη ο 30χρονος Έλληνας καπετάνιος του τουριστικού καταμαράν, για αδικήματα αμέλειας, εμπρησμού και πρόκλησης ναυαγίου.

Ρύπανση 100 τετραγωνικών μέτρων στο λιμάνι

Η φωτιά κατασβέστηκε, τα δύο σκάφη όμως βυθίστηκαν στο λιμάνι, προκαλώντας θαλάσσια ρύπανση έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Φωτό: Λιμενικό Σώμα

Άμεσα αναπτύχθηκαν αντιρρυπαντικά μέσα, με την πόντιση πλωτών φραγμάτων και την τοποθέτηση απορροφητικών υλικών, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση των ρύπων.

Φωτό: Λιμενικό Σώμα

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Παξών.

Σημειώνεται ότι χθες, για την αντιμετώπιση του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη και το ρυμουλκό «Ιωάννης».

Από ξηράς συνέδραμαν πυροσβεστικά οχήματα, στελέχη του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δήμου Παξών, καθώς και εθελοντές πυρασφάλειας και ιδιώτες.