Παυλίδης: Αυτή είναι η οριστική τιμή της Μπενφίκα αν αποφασίσει να τον πουλήσει

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, είναι ένα όνομα που απασχολεί πολύ την ποδοσφαιρική Ευρώπη(καιρό τώρα), με την ομάδα της Λισαβόνας να έχει να σκεφτεί πολύ σοβαρά τι να κάνει με τη περίπτωσή του.

Οι προτάσεις από Τουρκία

Οπως αναφέρουν στην Τουρκία, η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας eπανέρχονται σε ένα μεταγραφικό «σενάριο σύγκρουσης», ελέω Βαγγέλη Παυλίδη. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα της «Turkiy Gazetesi», οι «ασπρόμαυροι» φέρεται να εξετάζουν πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους, για την απόκτηση του πρώτου σκόρερ των «Αετών». Ωστόσο τα δεδομένα που επικαλείται η πορτογαλική «A bola» είναι διαφορετικά.

Beşiktaş, Pavlidis için Benfica'ya 20 M€ + bonuslar içeren teklif yaptı.



Portekiz ekibi 30 M€ talep ediyor. (Türkiye Gazetesi) pic.twitter.com/VEkiCCrIK5 — Kartal Record (@KartalRecord) June 5, 2026

Η τελική τιμή της Μπενφίκα

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα η ομάδα της Πορτογαλίας δεν έχει καν πρωταρχικό στόχο να πουλήσει τον Παυλίδη. Όμως δε θα δεχτεί καν προτάσεις που είναι κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει ο CFO της Μπενφίκα, Νούνο Καταρίνο, το περασμένο καλοκαίρι είχε ήδη απορριφθεί πρόταση που ξεπερνούσε αυτό το ποσό, γεγονός που δείχνει και τη στρατηγική της ομάδας γύρω από τον Παυλίδη.