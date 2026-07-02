Παυλίνα Βουλγαράκη: «Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα,ύστερα από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, συγκλόνισε την κοινή γνώμη και έφερε στην επιφάνεια μια βαθιά προσωπική πληγή για την Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μέσα από ένα Instagram Story, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και, παράλληλα, αποκάλυψε για πρώτη φορά με τόση ειλικρίνεια πώς μια αντίστοιχη εμπειρία που έζησε στην εφηβεία της εξακολουθεί να τη στοιχειώνει μέχρι σήμερα.

«Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια»

Αναδημοσιεύοντας μια ανάρτηση για τη Βάγια Νέστορα και συνοδεύοντάς την με το τραγούδι της «Μωβ Καληνύχτες», η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για τη νύχτα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της.

Όπως περιέγραψε, πριν από 23 χρόνια το σπίτι της οικογένειάς της έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στην αγκαλιά μου την αδελφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ. Να μην χρειαστεί να μάθω.», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθώ να μην γίνω μίσος»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια επέλεξε να εκφράσει όσα αισθάνεται μέσα από τους στίχους του τραγουδιού της.

«Προσπαθώ να μην γίνω μίσος. Προσπαθώ να γίνω αγάπη. Κι από τον σπόρο που σπείρατε ίσως. Να γίνω λουλούδι που ανθίζει με δάκρυ. Πέρασαν σας λέω τα χρόνια. Πέρασαν και ξύπνια αιώνια. Κοιμίζω με χάδια τα μίση. Μην μου γυρίσει και κάνω κακό. Ψάχνω ένα αστέρι να αποκοιμηθώ να φύγω σε ήσυχα μέρη μακριά από εδώ. Εκεί που η εκδίκηση είναι να αγαπώ».

Μια εξομολόγηση που άγγιξε χιλιάδες ανθρώπους

Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη προκάλεσε έντονη συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί στάθηκαν στη δύναμη με την οποία περιέγραψε ένα τραυματικό γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή της περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά.

Με αφορμή μια νέα τραγωδία, η τραγουδίστρια μοιράστηκε δημόσια μια προσωπική ιστορία που μέχρι σήμερα κουβαλά ως βαθιά πληγή, επιλέγοντας να απαντήσει στον πόνο με ένα μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς.