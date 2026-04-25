Παύλος Μαρινάκης: «Άτοπες οι επιθέσεις στον Σκέρτσο, δεν στοχοποίησε κανέναν βουλευτή»

Ασπίδα προστασίας γύρω από τον Άκη Σκέρτσο υψώνει το Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από τις συντονισμένες αιχμές που δέχθηκε από βουλευτές της ΝΔ με αφορμή ανάρτησή του για το πελατειακό κράτος και τις σχέσεις πολιτικών και ψηφοφόρων.

Ο Παύλος Μαρινάκης από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ρωτήθηκε από τον Αντώνη Σρόιτερ για τις επιθέσεις στο πρόσωπο του κ. Σκέρτσου και τις χαρακτήρισε «άτοπες» καθώς, όπως είπε, η επίμαχη ανάρτηση δεν στοχοποίησε κανέναν βουλευτή.

Όπως είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος στη ΝΔ όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Παρατήρησε δε πως οι βουλευτές που βγαίνουν από την ασφάλεια του καναπέ για να διεκδικήσουν τον σταυρό, το κάνουν στη βάση μιας πολιτικής που έχει σχεδιαστεί τόσο από τους ίδιους όσο και από εξωκοινοβουλευτικά στελέχη.

«Αν δεν υπήρχε η ΚΟ δεν θα υπήρχε η κυβέρνηση είναι η βάση μας, αλλά είναι ένας άνευ ουσίας διαχωρισμός που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα» είπε χαρακτηριστικά.