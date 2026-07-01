Παύλος Μαρινάκης: «Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε - Ιερή υποχρέωση των Αρχών να βρεθούν οι αυτουργοί»

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

«Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια», καταλήγει στη δήλωσή του.