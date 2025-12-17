Παύλος Μαρινάκης: Υποκριτές όσοι παριστάνουν τους τιμητές – Σκληρή επίθεση σε Νίκο Παππά

Σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό βιαιοπραγίας στις Βρυξέλλες, όπου ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε επίσημη ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι η διαγραφή του ευρωβουλευτή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγινε με καθυστέρηση, αφού προηγήθηκε μια μακρά περίοδος πολιτικής κάλυψης ανάλογων συμπεριφορών.

Το χρονικό της βιαιοπραγίας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο, με την Αθήνα και τις Βρυξέλλες να παρακολουθούν στενά τις νομικές και πειθαρχικές συνέπειες για τον ευρωβουλευτή. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Νίκος Παππάς επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αρχικά εξυβρίζοντάς τον σκαιότατα και στη συνέχεια χειροδικώντας εναντίον του. Η είδηση προκάλεσε άμεσες πολιτικές εξελίξεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προχωρά στη διαγραφή του ευρωβουλευτή, μια κίνηση που η κυβέρνηση θεωρεί επιβεβλημένη αλλά αργοπορημένη.

Η κατηγορία για υποκρισία και πολιτική κάλυψη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά μέρος μιας επαναλαμβανόμενης επιθετικής στάσης του εν λόγω ευρωβουλευτή απέναντι σε διαφορετικά πρόσωπα.

«Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να δράσει μόνο όταν η κατάσταση έφτασε στη χειροδικία, σχολιάζοντας δηκτικά πως «τώρα είναι αργά για δάκρυα».

«Ιεροκήρυκες της ηθικής»

Ο Παύλος Μαρινάκης καταλήγοντας την παρέμβασή του θέτει το ζήτημα σε μια αμιγώς ηθική και πολιτική βάση, καθώς κατηγόρησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για κατάφωρη υποκρισία επειδή επέτρεψε τη διατήρηση ενός τέτοιου προσώπου στις τάξεις της παράταξης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η στάση αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι εκείνοι που εμφανίζονται δημόσια ως ιεροκήρυκες της ηθικής ή τιμητές του κράτους δικαίου αποδεικνύονται στην πράξη οι μεγαλύτεροι υποκριτές.