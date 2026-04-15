Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ: Ατύχημα για τον γιο τους Οδυσσέα-Κίμωνα

Ατύχημα είχε ο Οδυσσέας-Κίμωνας, γιος του Παύλος Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Μαρί Σαντάλ ενημέρωσε για το περιστατικό μέσω ανάρτησης στο Instagram, περιγράφοντας την αναστάτωση που προκάλεσε το συμβάν στην οικογένεια.

Όπως ανέφερε, ο γιος της έπεσε και χτύπησε σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Το περιστατικό οδήγησε σε αιφνίδια αλλαγή των οικογενειακών σχεδίων για το Πάσχα, καθώς οι γονείς του χρειάστηκε να μεταβούν άμεσα στη Φλωρεντία για να βρίσκονται στο πλευρό του.

Στη συνέχεια, λόγω της κατάστασής του, επέστρεψαν στο Λονδίνο με τρένο, καθώς δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει αεροπορικώς για περίπου έναν μήνα.

«Είμαι ευγνώμων που είναι ασφαλής»

Η Μαρί Σαντάλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι ο γιος της αναρρώνει, σημειώνοντας ότι «δεν ήταν το Πάσχα που είχαμε φανταστεί», αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό στη Φλωρεντία, καθώς και τους φίλους του γιου της που στάθηκαν στο πλευρό του μέχρι να φτάσει η οικογένεια.

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ μετρούν περίπου 30 χρόνια κοινής πορείας και έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία και τους Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα-Ανδρέα, Οδυσσέα-Κίμωνα και Αριστείδη-Σταύρο.