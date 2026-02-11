Παύλος Παντελίδης: Ο πιο αποτελεσματικός σκόρερ κάτω των 23 στον κόσμο (pic)

Ένα εντυπωσιακό επίτευγμα συνοδεύει την επιστροφή του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός φιγουράρει στην πρώτη θέση του πιο αποδοτικού σκόρερ παγκοσμίως για παίκτες κάτω των 23 ετών.

Σύμφωνα με τα εξειδικευμένα στατιστικά στοιχεία της πλατφόρμας «DataMB», ο Παντελίδης αναδεικνύεται ως ο πιο εύστοχος U23 εξτρέμ και επιθετικός χαφ στον πλανήτη.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην αξιοσημείωτη επίδοση των 4,11 τερμάτων ανά 100 επαφές με την μπάλα, ένα νούμερο που πιστοποιεί τη μοναδική του ικανότητα να μετουσιώνει τις ευκαιρίες σε γκολ.

🌍 All Leagues U23 Wingers & Att Mid : Goals per 100 touches



🥇 P. Pantelidis (Panathinaikos, 23) — 4.11

🥈 E. Kroupi (Bournemouth, 19) — 3.98

🥉 C. Nouck (Viborg, 21) — 3.6

🏅 T. Maswanhise (Motherwell, 23) — 3.4

🏅 F. Onyeka (Bochum, 18) — 3.15



📊 Free trial:… pic.twitter.com/CMWWxACH4c — DataMB (@DataMB_) February 10, 2026

Ο 23χρονος άσος, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του «τριφυλλιού», εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο πρώτο μισό της σεζόν με την Κηφισιά, αναγκάζοντας τους «πράσινους» να κινηθούν άμεσα για την απόκτησή του.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει στις τάξεις του έναν παίκτη που συνδυάζει την ταχύτητα στα άκρα με σπάνια αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, προσθέτοντας ένα όπλο με τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης στη φαρέτρα του με φόντο όχι μόνο το παρών αλλά και το μέλλον.