Παύλου: Οι πικάντικες λεπτομέρειες για τον γάμο του «Στο κρεβάτι πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα»

«Τα χωριστά δωμάτια στον ύπνο των ζευγαριών σώζουν ζωές» ήταν η έρευνα που παρουσίασαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στην εκπομπή τους και με αφορμή την έρευνα αυτή το ζευγάρι έκανε αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή.

«Εγώ έχω βρει αυτή τη λύση πολύ καιρό πριν. Κοιμάμαι στον καναπέ έτσι και αλλιώς. Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, καμιά Παρασκευή ή Σάββατο. Πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό» είπε χαριτολογώντας ο σύζυγος της Ελένης Χατζίδου.

Και η τραγουδίστρι απάντησε: «'Οταν δεν υπάρχει καθημερινή τριβή με ένα πρόσωπο, τότε το ποθείς πιο πολύ. Ο Ετεοκλής, όμως, το παράκανε».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ετεοκλής Παύλου και μοιράστηκε ένα μυστικό με τους τηλεθεατές. «Ακούστε ένα tip: Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κάνω όταν κοιμηθώ, ώστε, αν ξυπνήσει, να με δει ωραίο».