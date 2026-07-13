Παζάρι για τους S-400: Στο προσκήνιο τα ΗΑΕ-Η Άγκυρα αναζητά έξοδο για να ανοίξει ο δρόμος των F-35

Ο κύβος ερρίφθη στην Τουρκία, καθώς κατανοούν πλέον ότι απαραίτητη προϋπόθεση την επιστροφή στα F35, είναι η απομάκρυνση των S400 από τουρκικό έδαφος.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία μεταβίβασης των ρωσικών S-400 της Τουρκίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει το παρασκήνιο γύρω από το μέλλον των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 της Τουρκίας, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία πώλησης τους σε τρίτη χώρα του Κόλπου, με επικρατέστερο προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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Το Middle East Eye, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, αναφέρει ότι η Ρωσία εμφανίζεται θετική στην πώληση των S-400 από την Τουρκία στα ΗΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί η απαραίτητη έγκριση από τη Μόσχα, καθώς η αρχική συμφωνία προμήθειας δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση των συστημάτων χωρίς ρωσική συναίνεση.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία έχει ήδη κλείσει και ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αποκτήσουν τους S-400, εκτιμώντας ότι η απόφαση του Άμπου Ντάμπι συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνάς του μετά τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και τις πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τις σχέσεις Άγκυρας–Ουάσιγκτον.

Η αγορά των S-400 από την Τουρκία το 2019 οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων CAATSA και στον αποκλεισμό της χώρας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Πλέον, η απομάκρυνση των ρωσικών συστημάτων θεωρείται από πολλούς ως βασική προϋπόθεση για την εξομάλυνση της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Κρεμλίνο έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για το μέλλον των S-400, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «ιδιαίτερα ευαίσθητο», χωρίς όμως να επιβεβαιώνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη μεταβίβασή τους.

Τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο Χακάν Φιντάν, σημειώνοντας ότι σημαντικός κρίκος στην εξίσωση είναι οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία.

Reuters

Τα ανταλλάγματα που ζητάει η Ρωσία

Ωστόσο για να ανάψει το πράσινο φως ο Βλάντιμιρ Πούτιν για την μεταφορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος, ζητάει συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Καταρχάς σύμφωνα με τουρκικά μέσα, προκρίνεται η λύση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διότι είναι εγκατεστημένα ήδη άλλα ρωσικά συστήματα αεράμυνας, ενώ παραμένουν και παγωμένα ρωσικά κεφάλαια δισεκατομμυρίων, ένα θέμα το οποίο η Μόσχα θα ήθελε να δει λύση στο άμεσο διάστημα.

Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα ανταλλάγματα που ζητάει ο Ρώσος πρόεδρος, είναι η νέα σύμβαση για φυσικό αέριο με την Τουρκία.

Το επόμενο βήμα μετά την απομάκρυνση των S-400

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και οριστικοποιηθεί η συμφωνία πώλησης των S400 σε τρίτη χώρα, το επόμενο στάδιο σύμφωνα με τουρκικά μέσα είναι η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο όπου θα διαβεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν έχει στη κατοχή της το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα.

Στην Άγκυρα υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτή η κίνηση θα ξεκλειδώσει την παράδοση των 6 F35 για τα οποία η Άγκυρα έχει καταβάλλει ήδη ενάμιση δισεκατομμύρια δολάρια αλλά παραμένουν ακόμη σε αμερικανικό υπόστεγο.

Το φιάσκο των S-400

Τούρκοι αναλυτές, πάντως εκτιμούν ότι η στροφή για τους S400, αποδεικνύει το φιάσκο της επιλογής που έκανε η Άγκυρα το 2017, πληρώνοντας 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το ρωσικό σύστημα που παρέμεινε για 7 χρόνια αποθηκευμένο στα κουτιά.



Εξάλλου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή οδήγησε την Άγκυρα εκτός F35. Μάλιστα επισημαίνουν ότι χάθηκε η ευκαιρία η Τουρκία να εξασφαλίσει 100 μαχητικά 5ης γενιάς και να αποκτήσει προβάδισμα έναντι της Ελλάδας.