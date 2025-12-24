Peaky Blinders: Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Το πρώτο trailer της ταινίας του Netflix

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στην επιστροφή του Cillian Murphy στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby.

Η κινηματογραφική συνέχεια της επιτυχημένης σειράς εποχής του BBC έχει την υπογραφή του δημιουργού της, Steven Knight, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Tom Harper. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες και στην πλατφόρμα του Netflix τον ερχόμενο Μάρτιο.

Στο πλευρό του Murphy εμφανίζεται ένα εντυπωσιακό καστ, που περιλαμβάνει τη Rebecca Ferguson (Dune), τον Tim Roth (Reservoir Dogs), τη Sophie Rundle (Gentleman Jack) και τον υποψήφιο για Όσκαρ Barry Keoghan, γνωστό από το Saltburn.

Στο τέλος της αρχικής σειράς, ο Tommy Shelby είχε σκηνοθετήσει τον ίδιο του τον θάνατο, έχοντας πειστεί ότι ήταν ετοιμοθάνατος, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την οικογένειά του και εξαφανίστηκε. Στο trailer, ο ήρωας εμφανίζεται ξανά απομονωμένος, ωστόσο μια δυσοίωνη αφήγηση προαναγγέλλει την επιστροφή του στη «δράση», θέτοντας το ερώτημα: «Ό,τι κι αν συνέβη στον Tommy Shelby, τον διάσημο τσιγγάνο γκάνγκστερ;».

Η απάντησή του «Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος» συνοδεύεται από μια εμφανώς αλλαγμένη εικόνα. Το χαρακτηριστικό αυστηρό κούρεμα έχει αντικατασταθεί από ένα πιο ήπιο και γκρίζο στυλ, υποδηλώνοντας μια προσπάθεια απομάκρυνσης από το παρελθόν. Ωστόσο, οι εξελίξεις και οι οικογενειακοί δεσμοί φαίνεται πως θα τον οδηγήσουν ξανά στο προσκήνιο.

Σε δήλωσή του στο Netflix με αφορμή την κυκλοφορία του trailer, ο Cillian Murphy ανέφερε: «Φαίνεται πως ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να συνεργάζομαι ξανά με τον Steven Knight και τον Tom Harper για την κινηματογραφική εκδοχή των Peaky Blinders. Αυτή η ταινία είναι για τους fans».

Σημαντικό ρόλο στην πλοκή φαίνεται να διαδραματίζει και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, καθώς στο trailer εμφανίζεται ομάδα Ναζί. Με δεδομένο το στρατιωτικό παρελθόν του Tommy και τη σύγκρουσή του με τον Βρετανό φασίστα Oswald Mosley στις προηγούμενες σεζόν, η άνοδος του Χίτλερ μοιάζει να φέρνει ξανά στην επιφάνεια παλιά τραύματα. Παράλληλα, ένα πλάνο που δείχνει να καίγεται το σπίτι της οικογένειας Shelby αφήνει να εννοηθεί ο λόγος της επιστροφής του πρωταγωνιστή.