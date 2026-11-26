Με αγαπημένους καλλιτέχνες και ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα η Αθήνα, με το Πεδίον του Άρεως να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γιορτινό σκηνικό για μικρούς και μεγάλους.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής να αναλαμβάνουν τη διασκέδαση των επισκεπτών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στη βραδιά φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19:30.

Με μουσική και χορό θα αποχαιρετήσει το 2026 η Αθήνα, καθώς η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, σε μια βραδιά που αναμένεται να έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι θα ξεκινήσει στις 22:00 της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου, με τις δύο τραγουδίστριες να συνδυάζουν τις διαφορετικές μουσικές τους ταυτότητες. Την αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2027 θα δώσει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.