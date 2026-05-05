Πέδρο Πασκάλ: Φημολογείται πως είναι σε σχέση με παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Ο Πέδρο Πασκάλ είναι αδιαμφισβήτητα ένας καταξιωμένος ηθοποιός με το βιογραφικό του να είναι πολύ γεμάτο. Επιτυχίες όπως το «Game of Thrones», το «Narcos» το «The Fantastic Four» και το «The Last of Us» είναι μερικές από τις μεγάλες του δουλειές, όμως δεν απασχολεί μόνο με τις επιτυχίες του.

Η προσωπική του ζωή απασχολεί τον κόσμο του Χόλιγουντ, ειδικά μετά την κοινή του εμφάνιση με τον παλαίμαχο Χιλιανό Ραφαέλ Ολάρα στο Μπέβερλι Χιλς. Ο πρώην αμυντικός έχει αγωνιστεί 30 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα (μεταξύ άλλων) της ισπανικής Οσασούνα, της αργεντίνικης Ιντεπεντιέντε και της ισραηλινής Μακάμπι Χάιφα. Ο 47χρονος πρώην ποδοσφαιριστής κρέμασε τα παπούτσια του το 2016 και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές σε κοινές εξόδους με τον 51χρονο σταρ του Χόλιγουντ.

Όπως αναφέρει το TMZ, οι δυο άντρες εντοπίστηκαν το Σάββατο (2/5) στο κέντρο του Λος Αντζελες να περπατάνε ανέμελοι, με την οικειότητα τους να είναι κάτι παραπάνω από... φιλική.