Πέφτει η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ - Σκέψεις για άρση κάποιων κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει την άρση μέρους των κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι να περιοριστεί η άνοδος των τιμών, οι οποίες εκτινάχθηκαν λόγω της πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στον εφοδιασμό.

Η ένταση στον Κόλπο και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν επιβαρύνει την αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022 – χρονιά κατά την οποία η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε σε ευρείες κυρώσεις της ΕΕ και των χωρών της G7 στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά χαρακτηρίσει την άνοδο των τιμών «μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια», ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας προχώρησε σε αλλαγή γραμμής, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο. «Θα άρουμε επίσης ορισμένες κυρώσεις που συνδέονται με το πετρέλαιο για να μειώσουμε τις τιμές (…) μέχρι αυτό να τακτοποιηθεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες κυρώσεις εννοεί ούτε ποιες χώρες θα αφορούν. Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επανέλθουν: «Ίσως να μη χρειαστεί να τις επαναφέρουμε. Θα υπάρχει τόση ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είχαν αποτέλεσμα στις αγορές καθώς η τιμή του πετρελαίου άρχισε να πέφτει μετά τη χθεσινή «εκτόξευση».

Προηγούμενες εξαιρέσεις και «ανακούφιση της αγοράς»

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ είχαν προχωρήσει σε εξαίρεση για την Ινδία, επιτρέποντάς της να εισάγει για έναν μήνα ρωσικό πετρέλαιο - ακόμη και από πλοία που βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι εξετάζεται η διεύρυνση χαλάρωσης των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο «ώστε να ανακουφιστεί η αγορά» όσο διαρκεί η σύγκρουση. Η Μόσχα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δηλώνει πως το θέμα βρίσκεται σε συζήτηση με την Ουάσιγκτον.

Πολιτικό και οικονομικό δίλημμα για τον Λευκό Οίκο

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο όπου ο Λευκός Οίκος θέλει να αποφύγει νέο κύμα ακρίβειας, αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Την ίδια στιγμή, όμως, μια τέτοια χαλάρωση δημιουργεί δίλημμα για την Ουάσιγκτον, η οποία από το 2022 επιχειρεί να περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 οι ΗΠΑ πρόσθεσαν τις Rosneft και Lukoil σε λίστα κυρώσεων, ενώ λίγους μήνες αργότερα ήραν, χωρίς δημόσια αιτιολόγηση, κυρώσεις που αφορούσαν γερμανικές θυγατρικές της Rosneft.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα ρωσικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο είχαν υποχωρήσει τον Ιανουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο πενταετίας, γεγονός που πιέζει μια οικονομία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια.

Ρωσία: Στροφή στην Ασία και μήνυμα προς την Ευρώπη

Μετά την επιβολή δυτικών κυρώσεων, η Ρωσία ανακατεύθυνε μεγάλο μέρος των εξαγωγών της προς την Ασία – κυρίως προς την Κίνα. Ωστόσο, χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Κορέα και το Βιετνάμ συγκαταλέγονται στους πιο εκτεθειμένους εισαγωγείς σε περίπτωση παρατεταμένης αναστάτωσης στα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποσταθεροποίηση σε παραδοσιακούς προμηθευτές μπορεί να καθιστά πιο ελκυστικό το ρωσικό πετρέλαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Carnegie Russia Eurasia Center σημείωσε ότι η Μόσχα ενδέχεται να αξιοποιήσει την κρίση για να ενισχύσει το επιχείρημα πως οι θαλάσσιες οδοί εφοδιασμού μπορεί να διακοπούν ανά πάσα στιγμή και ότι «η μοναδική αξιόπιστη επιλογή» είναι οι χερσαίοι διάδρομοι και οι αγωγοί από τη Ρωσία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να προμηθεύσει ευρωπαϊκές χώρες με πετρέλαιο και αέριο, εφόσον –όπως είπε– επιλέξουν «διαρκή και σταθερή συνεργασία» με τη Μόσχα.