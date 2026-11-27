Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία στο Αγρίνιο τις αποκαλύψεις για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης μιας 15χρονης, με τους γονείς της να κατηγορούνται ότι την εξέθεταν σε σεξουαλική κακοποίηση από τρίτους. Ο παππούς της ανήλικης μίλησε στο Mega, εκφράζοντας την έκπληξή του για όσα έχουν γίνει γνωστά και υποστηρίζοντας ότι ο γιος του, πατέρας του κοριτσιού, δεν γνώριζε τι φέρεται να συνέβαινε.

«Με τον γιο μου μίλησα χθες το βράδυ. Δεν ξέρει κι αυτός τίποτα. Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε, που λέμε, από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, βοηθούσε οικονομικά την οικογένεια, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόταν μόνο ο γιος του με περιστασιακά μεροκάματα, ενώ η μητέρα της 15χρονης δεν εργαζόταν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επισκεπτόταν το σπίτι και έδινε χρήματα στην εγγονή του για να αγοράζει τρόφιμα και άλλα απαραίτητα, ενώ κάποιες φορές αναλάμβανε την πληρωμή λογαριασμών ή του ενοικίου.

«Δεν είδα κάτι. Άμα έβλεπα, σαν παππούς θα έκανα κάτι, αλλά δεν είδα τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί κάποια ένδειξη που να τον υποψιάσει για όσα καταγγέλλονται.

Αναφερόμενος στη μητέρα του παιδιού, τη χαρακτήρισε «έναν άνθρωπο απλό», λέγοντας ότι ασχολούνταν κυρίως με το κάπνισμα και τον καφέ και περιστασιακά έκανε κάποιες δουλειές. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένα κορίτσι αυτής της ηλικίας θα βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση.

Όπως περιέγραψε, όταν ενημέρωσε τον γιο του για όσα ακούγονταν, εκείνος φέρεται να απάντησε «αποκλείεται», πριν, όπως είπε ο παππούς, προκύψουν οι αποκαλύψεις που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι 10 συλλήψεις και τα 15 πρόσωπα στη δικογραφία

Στο μεταξύ, ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν την Παρασκευή οι 10 συλληφθέντες για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και οι γονείς της ανήλικης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη πέντε ατόμων, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 15 πρόσωπα.

Μετά τη μεταγωγή τους στον εισαγγελέα, όλοι οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η εκμετάλλευση από την ηλικία των 8 ετών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση φέρεται να ξεκινά όταν το κορίτσι ήταν μόλις 8 ετών. Οι γονείς του κατηγορούνται ότι το μετέφεραν σε διάφορους άνδρες, κυρίως ηλικιωμένους, οι οποίοι φέρονται να προέβαιναν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του, καταβάλλοντας ποσά από 10 έως 15 ευρώ.

Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα, να είχε αναλάβει και τον ρόλο του μεταφορέα, μετακινώντας την ανήλικη και παραδίδοντάς την στους άνδρες που την κακοποιούσαν.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η 15χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε από τους γιατρούς να την απομακρύνουν από το οικογενειακό της περιβάλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάρτε με από αυτό το σπίτι».

Οι δύο αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν και οι δύο αναφορές που είχαν γίνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020 και το 2024, χωρίς να υπάρξει, σύμφωνα με την ενημέρωση του οργανισμού, ουσιαστική εξέλιξη που να απομακρύνει την ανήλικη από το περιβάλλον στο οποίο φέρεται να κακοποιούνταν.

Ειδικότερα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056:

Το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για την κακοποίηση της τότε 9χρονης.

Το 2024 είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της τότε 13χρονης.

Ο οργανισμός υπογράμμισε ότι η προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο αποτελεί ευθύνη όλων, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς, της συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών και της ουσιαστικής υποστήριξης των ανηλίκων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η 15χρονη εξετάστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα βιασμού ή ολοκληρωμένης σεξουαλικής πράξης. Η υπόθεση, ωστόσο, αφορά καταγγελλόμενες ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης.