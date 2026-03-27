Πέγκυ Σταθακοπούλου για διαζύγιο: «Ύστερα από χρόνια συντροφικότητας, θέλαμε να ζήσουμε χώρια»

Για την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της με τον σύζυγό της, αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Καλδή μίλησε η Πέγκυ Σταθακοπούλου. «Με τον Αλέξανδρο ζούμε χώρια. Δεν διαφημίζω την προσωπική μου ζωή, αλλά κάποια στιγμή ρωτήθηκα αν χώρισα και είπα την αλήθεια. Ούτε έχω κλειστεί στο καβούκι μου, αλλά ούτε και δίνω έκταση στο τι λέγεται, όχι μόνο γιατί δεν πιστεύω ότι αξίζει να αφορά τον οποιονδήποτε, αλλά επειδή υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος δίπλα σου, που δεν θέλει να εκτίθεται.

Ύστερα από χρόνια συντροφικότητας, ήταν φανερό πως θέλαμε να ζήσουμε χώρια. Είχαμε υπέροχα χρόνια μαζί και τώρα προχωράμε παράλληλα. Το σημαντικότερο είναι πως έχουμε την κόρη μας», είπε η 65χρονη ηθοποιός στο περιοδικό ΟΚ.

«Ζούσα δραματικά τους χωρισμούς μου»

«Νομίζω πως οι απώλειες και οι χωρισμοί μάς κάνουν καλύτερους ανθρώπους και τις γυναίκες πιο δυνατές. Ζούσα πολύ δραματικά τους χωρισμούς από τους συντρόφους μου. Αλλά μόλις περνούσε αυτή η περίοδος, υπήρχε πάντα μια καινούρια αρχή. Η στιγμή που είσαι έτοιμος να ξαναμπείς στη ζωή είναι πολύτιμη».