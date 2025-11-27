Πέγκυ Ζήνα: «Άκουγα σχόλια από συναδέλφους και ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά»

Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για τις πισώπλατες μαχαιριές που έχει δεχτεί στην καριέρα της, αλλά και το πόσο κοντά έφτασε να τα παρατήσει και να τη χάσουμε από το τραγούδι εξαιτίας κακών σχολίων που άκουγε από συναδέλφους και άτομα του ευρύτερου χώρου όταν έγινε μητέρα. «Νιώθω ευλογία το να βλέπω τον χώρο όπου εμφανίζομαι ασφυκτικά γεμάτο και το λέω αυτό γιατί δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο».

Οι... μαχαιριές

«Θέλει δύο για να χορέψεις… τανγκό. Μάλλον δεν θα κατάλαβα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, γιατί εγώ δεν στέλνω μαχαιριές, οπότε έχω ασπίδα και στο να τα λάβω».

Τα κακόβουλα σχόλια

«Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και αυτή η σκέψη συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για μια γυναίκα τραγουδίστρια που επιστρέφει μετά από μια εγκυμοσύνη στην εργασία της, τίποτα μετά δεν είναι το ίδιο!

Άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα λίγο, ότι σοβάρεψα. Άκουγα πολλά τέτοια πράγματα, τα οποία δεν τα άκουσα ποτέ από τον κόσμο. Δεν ήθελα να τα διαχειριστώ, απλά ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά αλλά λέω “αυτή η δουλειά δεν είναι που σε κάνει αγαπητή στον κόσμο και σε κάνει να είσαι παρέα τους;”»