Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Λύρα: Του έλεγα «Μήπως να μην είμαστε μαζί, είσαι μεγαλύτερος»

Η Πέγκυ Ζήνα ήταν καλεσμένη στις Rainbow Mermaids και μίλησε για τον σύζυγό της, Γιώργο Λύρα και πώς από φίλοι πέρασαν στην απέναντι όχθη και έκτοτε δεν επέστρεψαν ποτέ στη φιλική κατάσταση.

«Στην αρχή ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Στα καλά καθούμενα. Λέω, μήπως να μην είμαστε μαζί, μήπως γιατί εσύ είσαι μεγαλύτερος και μήπως να μην είμαστε μαζί για να μην χάσουμε και αυτή τη φιλία μας, τη γλυκιά που έχουμε, αλλά δεν γινόταν.

Δηλαδή ξαφνικά πηγαίναμε κάπου να κάτσουμε να δούμε κάποιον που τραγουδάει και κάτω από το τραπέζι κρατιόμασταν χέρι - χέρι. Ήταν αυτά τα κολεγιακά! Και έγινε από μόνο του. Τη μέρα που είπα εγώ στην πλατεία, εκεί στην Αθήνα, ότι μήπως τελικά να μην το προχωρήσουμε για να μην και το χαλάσουμε αυτό το ωραίο που έχουμε και εξελιχθεί σε φιλία, την άλλη μέρα δεν ξαναχωρίσαμε ποτέ».

«Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε δει σαν αντικείμενο»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην κόρη της και στο γεγονός πως όταν ήταν μικρότερη δεν της άρεσαν τα τραγούδια της! «Η κόρη μου δεν άκουγε μέχρι πρόσφατα τα τραγούδια μου, αλλά τώρα στην εφηβεία που άρχισαν οι ερωτικές σκεψούλες και τα φλερτάκια, μια χαρά ακούει τα λαϊκά τώρα και τα ερωτικά! Βέβαια ακούει και τραπ! Σημεία των καιρών. Μην ακούς αγάπη μου τους στίχους, λέω. Να ελέγχεις το σώμα σου, δεν θα αφήσεις ποτέ κανέναν να σε δει σαν αντικείμενο…

Δεν θα ακούς αυτά που λένε γιατί όταν τη βρίσκεις με τον άλλον παίρνοντας ουσίες, σημαίνει ότι στην ουσία δεν τη βρίσκεις μαζί του, οπότε όλα αυτά τις θα έχω εξηγήσει και μου λέει, μαμά, περισσότερο τάση είναι και το TikTok που κάνουμε πώς χορεύουμε δεν δίνουμε και τόσο σημασία στον στίχο. Λέω, μην δίνετε αγάπη μου».