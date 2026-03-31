Πειραιάς: 27χρονος επιχείρησε να βιάσει 54χρονη εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ

Στιγμές τρόμου βίωσε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Δευτέρας (30/3) μία 54χρονη εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ του Πειραιά, όταν ένας 27χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κονδύλη την ώρα που η 54χρονη βρισκόταν σε εξωτερικό χώρου του σούπερ μάρκετ. Ο 27χρονος την προσέγγισε, με χρήση σωματικής βίας την ακινητοποίησε, την άρπαξε από τον λαιμό κι άρχισε να την θωπεύει. Στη συνέχεια την πέταξε κάτω και προσπάθησε να αφαιρέσει το εσώρουχο της, με την 54χρονη γυναίκα να αντιστέκεται σθεναρά και να καταφέρνει τελικά να τον απωθήσει.

Εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙΑΣ

Ο νεαρός άνδρας έφυγε τρέχοντας από το σημείο, ωστόσο, λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και προσήχθη στο ΤΔΕΕ Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Εκεί η 54χρονη τον αναγνώρισε και η προσαγωγή του Παλαιστίνιου μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού αλλά και του νόμου περί αλλοδαπών, καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν έφερε νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα και πλέον η υπόθεση του πέρασε στο στάδιο της Δικαιοσύνης.