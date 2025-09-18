Πειραιάς: Άνδρας αυτοκτόνησε στις τουαλέτες κρατητηρίων - Είχε προηγηθεί ψυχιατρική αξιολόγηση

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) όταν ένας άνδρας αυτοκτόνησε με την μπλούζα του στην τουαλέτα των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενο του θύματος, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη 5 άτομα που κρατούνταν.

Ο αλλοδαπός άνδρας που άφησε την τελευταία του πνοή είχε συλληφθεί από τις μεσημβρινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου 2025 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Το ψυχιατρείο έκρινε πως δεν χρειαζόταν νοσηλεία

Επισημαίνεται επίσης, πως κατά τον χρόνο κράτησής του, το θύμα είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.