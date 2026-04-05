Πειραιάς: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος - Το «τυφλό» σημείο και η μαρτυρία του οδηγού

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου νοσοκομείου ένας 17χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου από λεωφορείο στον Πειραιά. Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή αλλά σοβαρή.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όταν το λεωφορείο της γραμμής 130 παρέσυρε τον νεαρό υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 17χρονος φαίνεται να γλίστρησε και να βρέθηκε πάνω στη λεωφορειογραμμή, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

«Πετάχτηκε ξαφνικά»: Η μαρτυρία του οδηγού

Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα, υποστηρίζει πως το παιδί εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημα από τη δεξιά πλευρά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Λεωνίδα Σκουλό, το λεωφορείο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 22 χιλιόμετρα την ώρα, όμως ο όγκος του οχήματος κατέστησε τον τραυματισμό σοβαρό.

Το μοιραίο λάθος στην κατεύθυνση

Μια κρίσιμη παράμετρος που εξετάζουν οι αρχές είναι το αν ο 17χρονος αντιλήφθηκε τη φορά κίνησης των οχημάτων στη λεωφορειολωρίδα. Όπως ανέφερε ο οδηγός, το παιδί πιθανόν κοιτούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση εκεί από όπου κινούνται τα Ι.Χ. και δεν αντιλήφθηκε το λεωφορείο που πλησίαζε. Η Τροχαία συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.