Μέγαρα: Χειροπέδες σε άνδρα που βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Λόγω του περιστατικού, υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Update: 12:48

Σοβαρό τροχαίο συνέβη σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένο πεζό άνδρα.

Λόγω του περιστατικού, υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος της Βασιλέως Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως από το περιστατικό υπάρχουν και δύο ακόμη τραυματίες, επιβαίνοντες στο λεωφορείο. Πρόκειται για έναν 14χρονο και μια 23χρονη, και οι δύο ελαφρά.

Στο σημείο η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία, καθώς το λεωφορείο δεν θα μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

