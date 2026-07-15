«Το κορίτσι μου το έχασα»:Θρήνος για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε γκαράζ στον Πειραιά-Πώς πέθαναν

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον Πειραιά ο τραγικός θάνατος ενός νεαρού ζευγαριού, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ κατοικίας επί της οδού Μήλου.

Θύματα είναι ο 28χρονος Ιάσονας, δικηγόρος στο επάγγελμα, και η 24χρονη σύντροφός του, ασκούμενη δικηγόρος, με τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους συναδέλφους τους να παραμένουν συγκλονισμένοι από την τραγική εξέλιξη.

Οι κραυγές των γονιών συγκλόνισαν τη γειτονιά

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που δύσκολα θα ξεχάσουν, καθώς οι σπαρακτικές φωνές των γονιών των δύο νέων ήταν εκείνες που αποκάλυψαν τη δραματική κατάληξη.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε "το κορίτσι μου το έχασα"... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ κάτοικος της γειτονιάς.

Άλλος κάτοικος ανέφερε πως κατέβηκε λίγο αργότερα και αντίκρισε τους γονείς του 28χρονου, εκτιμώντας ότι «είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις».

Μαρτυρίες γειτόνων για την ταγωδία στον Πειριαά με το νεκρό ζευγάρι

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/6gFNhGtv02 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όταν εντοπίστηκε το ζευγάρι, η μηχανή του αυτοκινήτου και ο κλιματισμός βρίσκονταν σε λειτουργία, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο μέσα σε κλειστό γκαράζ.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο νέοι να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις του κινητήρα, οι οποίες ενδέχεται να εισήλθαν στην καμπίνα μέσω του συστήματος κλιματισμού, προκαλώντας τους απώλεια αισθήσεων.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου Ιάσωνα Μπαρελιέ.

Παρά το σοκ, προσπάθησε να επαναφέρει τον γιο του και τη σύντροφό του εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο και των δύο.

Την ίδια ώρα, ένοικος που χρησιμοποιεί το διπλανό γκαράζ δήλωσε ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό όταν το πρωί αναχώρησε για τη δουλειά του.

@flashgrofficial Ένα νεαρό ζευγάρι, ηλικίας 24 και 28 ετών, εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του, σε γκαράζ κατοικίας στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός τους αποδίδεται σε αναθυμιάσεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Κάτοικος της περιοχής μιλά στον FLASH για το συμβάν. «Δεν υπάρχει εξαερισμός. Δεν ξέρω τι έγινε και πώς». 🎥 Γιάννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr

Ένας νέος δικηγόρος με σημαντικές προοπτικές

Ο 28χρονος Ιάσωνας είχε ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στον χώρο της Νομικής. Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή, συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας με δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, στους τομείς του χρηματοοικονομικού και εμπορικού δικαίου.

Συνάδελφοί του μιλούν για έναν εξαιρετικά καταρτισμένο επιστήμονα, που ξεχώριζε για το ήθος, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στο επάγγελμα.

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο

Παράλληλα με τη Νομική, ο αθλητισμός αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Ο Ιάσωνας ήταν ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας δικηγόρων «Δράκων», με τους συμπαίκτες του να τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν πάντα με χαμόγελο, ευγένεια και ομαδικό πνεύμα.

Η τελευταία του συμμετοχή σε αγώνα ήταν την περασμένη Παρασκευή, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι θα ήταν και η τελευταία.

Ανείπωτος πόνος για τις δύο οικογένειες

Η απώλεια του 28χρονου και της 24χρονης έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους και όλους όσοι τους γνώριζαν.

«Έχασα το παιδί μου, έχασα το παιδί μου», φώναζε απαρηγόρητη η μητέρα του 28χρονου όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται, με τις απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας να αναμένονται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.