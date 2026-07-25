Πειραιάς: Βίντεο-ντοκουμέντο από την κατάρρευση σκαλωσιάς - Άγιο είχε ο διανομέας που καταπλακώθηκε

Σοκαριστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρρευση σκαλωσιάς πολυκατοικίας επί της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου όταν ξέσπασε η σφοδρή καταιγίδα στην Αττική.



Το περιστατικό έγινε σε ώρα αιχμής, με τις μεταλλικές λαμαρίνες να πέφτουν στον δρόμο μέσα σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίσουν έναν διανομέα που περνούσε από το σημείο με το μηχανάκι.



Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές του νεαρού άνδρα για βοήθεια, με τον κόσμο που βρίσκονταν κοντά του να σπεύδει να τον βοηθήσει.

«Άρχισα να φωνάζω»

Ο Αντώνης Γιώργης, που νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του, μίλησε στο Star για τις δύσκολες στιγμές που έζησε. Αρχικά είπε ότι έχασε τις αισθήσεις του και μόλις συνήλθε πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει, καθώς κατάλαβε ότι είναι εγκλωβισμένος κάτω από τις λαμαρίνες.



«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα "τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;". Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω "βοήθεια", ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκεφτόμουν την οικογένειά μου»

Στη συνέχεια ο διανομέας μίλησε για όσα σκέφτηκε εκείνη την ώρα, ενώ αποκάλυψε ότι για λίγο φοβήθηκε ότι δεν θα καταφέρει να βγει ζωντανός.



«Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο. Πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», είπε.

«Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες»

Κλείνοντας αναφέρθηκε και στους περαστικούς που τον βοήθησαν, σηκώνοντας τις λαμαρίνες για να βγει.



«Ευτυχώς, ήρθαν κάποιοι έπειτα από λίγη ώρα. Δεν ξέρω πόση. Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες και σιγά σιγά σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου. Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι μου και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο. Ήταν ένα θαύμα», περιέγραψε.



Παρά τον τρόμο και τον τραυματισμό του, ο οδηγός εξέφρασε την ανακούφισή του επειδή δεν υπήρξε κάποιος σοβαρότερος τραυματισμός. «Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά», είπε.