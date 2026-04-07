Πειραιώς και η ΕΛΕΠΑΠ υλοποιούν για 4η χρονιά το πρόγραμμα BRAVE IN - Επιστροφή στην Παραγωγικότητα

Η Πειραιώς και η ΕΛΕΠΑΠ - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, συνεχίζουν για 4η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «BRAVE IN - Επιστροφή στην Παραγωγικότητα». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας « EQU ALL » της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν την 1η Απριλίου 2026 και θα παραμείνουν ανοιχτές για όλο το έτος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση, η κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων μετά από εγκεφαλική βλάβη, ώστε σε συνεργασία με εργοδότες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της Ολιστικής Νευροψυχολογικής Παρέμβασης σε συνδυασμό με την Επαγγελματική Συμβουλευτική που προσφέρει η Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και η κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων της ευάλωτης αυτής ομάδας.

Στα 3 χρόνια υλοποίησης του προγράμματος, 80% των ωφελούμενων που το παρακολούθησαν, κατάφεραν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα « BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα » είναι δωρεάν και η συνολική του διάρκεια είναι ετήσια. Η παρακολούθηση γίνεται δια ζώσης στο κέντρο της ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα ή/και διαδικτυακά για εκτός Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο www . bravein . gr

Για περισσότερες πληροφορίες: tbi@elepap.gr και 2107227758.

ΕΛΕΠΑΠ, www . elepap . gr

Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που από την ίδρυσή του το 1937, έχει προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 Κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο.

Καθημερινά υποδέχεται 1.100 βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία και τους προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα πλαισιώνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους. Στέκεται δίπλα στα παιδιά, και τα βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, ώστε να επιτύχουν την κοινωνική και σχολική ένταξή τους στην τυπική εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50-60% των παιδιών το καταφέρνουν.

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΠΑΠ

Η πρωτοποριακή Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ από το 2008, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο Brain Injury Day Treatment Program του ΝΥU Langone Health, Rusk Institute New York, USA.

Η Oλιστική Nευροψυχολογική Aποκατάσταση είναι ένα σύνολο θεραπευτικών παρεµβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιµετωπίζουν σφαιρικά τις γνωστικές, λειτουργικές και συναισθηµατικές συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης, οι οποίες εµποδίζουν την επανένταξη του ατόµου.

H Mονάδα δέχεται Ενήλικες µε Κρανιο-εγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) και Εγκεφαλικές Βλάβες (αγγειακά εγκεφαλικά, ανευρύσµατα, ανοξίες, ενδοκράνιους όγκους, εγκεφαλίτιδες, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες).