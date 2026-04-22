Πειραιώς: Στόχος διπλασιασμός μερίσματος έως το 2030

Η Πειραιώς επιδιώκει στο πενταετές πλάνο της, το διπλασιασμό του μερίσματος από 0,40 ευρώ το 2025, σε περίπου 0,80 ευρώ ανά μετοχή, το 2030.

Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Μεγάλου ανέφερε κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ότι η διοίκηση "αναβαθμίζει τη συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε 0,40 ευρώ μέρισμα ανά μετοχή, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το τέταρτο τρίμηνο, ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με τη μορφή επαναγοράς μετοχών". Την τελική έγκριση βεβαίως θα δώσει για τελευταία φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Θα διανείμει το 55% των κερδών για την χρήση 2025

Το 55% των κερδών του 2025 διανέμει η Πειραιώς με την μορφή επιστροφής κεφαλαίων με ένα ποσό σχεδόν μισό δισ. ευρώ σε μετρητά, (404 εκατ. ευρώ) τα οποία προστίθενται στην αγορά ιδίων μετοχών για ποσό έως 100 εκατ. ευρώ που ήταν το ενδιάμεσο μέρισμα το οποίο διέθεσε ήδη η τράπεζα. Με την επιστροφή κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους από το μέρισμα.

Με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής, η μερισματική απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς με τη διανομή 0,40 ευρώ ανά μετοχή φθάνει το 4,78% ενώ αν υπολογιστεί και το προμέρισμα μέσω αγοράς ιδίων μετοχών, φθάνει το 5,74%.

Την πρόταση της διοίκησης για αύξηση μερίσματος που υπερψήφισαν οι μέτοχοι της τράπεζας, κατέθεσε στην Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.