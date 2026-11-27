Ελπίδα για την αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου δημιουργεί η περίπτωση ενός τρίχρονου αγοριού, του οποίου ο επιθετικός καρκίνος του ήπατος υποχώρησε πλήρως μετά τη χορήγηση μόλις δύο δόσεων μιας πειραματικής θεραπείας. Η μέθοδος αξιοποιεί τα κύτταρα του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, τα οποία τροποποιούνται γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Yahoo News, η περίπτωση καταγράφηκε σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine και αφορά ένα παιδί με ηπατοβλάστωμα, μια σπάνια μορφή κακοήθους καρκίνου του ήπατος που εμφανίζεται κυρίως σε μικρά παιδιά.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση έχει δείξει μέχρι σήμερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα κυρίως σε καρκίνους του αίματος. Η αποτελεσματικότητά της απέναντι σε συμπαγείς όγκους, όπως εκείνοι που αναπτύσσονται στο ήπαρ ή στους πνεύμονες, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επιστήμονες.

Η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο

Όταν οι γιατροί διέγνωσαν την ασθένεια στο τρίχρονο αγόρι, εντόπισαν έναν μεγάλο όγκο στον αριστερό λοβό του ήπατος, με διαστάσεις περίπου 11,2 x 9,6 x 7,1 εκατοστά. Η νόσος είχε ήδη εξαπλωθεί στους πνεύμονες, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε φτάσει και στα οστά.

Το παιδί υποβλήθηκε σε τρεις κύκλους χημειοθεραπείας και σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αρχικού όγκου στο ήπαρ. Ακολούθησαν δύο ακόμη επεμβάσεις, με στόχο την απομάκρυνση των καρκινικών εστιών στους πνεύμονες.

Παρά τις θεραπείες, όμως, ο καρκίνος επανεμφανίστηκε γρήγορα, με έναν νέο όγκο να αναπτύσσεται στους πνεύμονες. Καθώς η νόσος δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες παρεμβάσεις, το παιδί εντάχθηκε στην κλινική μελέτη CARE, την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους της συγκεκριμένης πειραματικής μορφής ανοσοθεραπείας.

Πώς λειτουργεί η θεραπεία CAR T

Η θεραπεία CAR T αποτελεί μια μορφή ανοσοθεραπείας που χρησιμοποιεί τα Τ λεμφοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού απέναντι σε ασθένειες.

Η διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή Τ λεμφοκυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες τα τροποποιούν γενετικά στο εργαστήριο, προσθέτοντας έναν ειδικό υποδοχέα που τους επιτρέπει να εντοπίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα τροποποιημένα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό, όπου μπορούν να αναγνωρίσουν και να επιτεθούν στον όγκο.

Στην περίπτωση του τρίχρονου αγοριού χρησιμοποιήθηκε μια ειδική εκδοχή της θεραπείας, η οποία ονομάζεται GPC3-CAR. Τα κύτταρα τροποποιήθηκαν ώστε να αναγνωρίζουν μια πρωτεΐνη με την ονομασία γλυπικάνη-3 (GPC3), η οποία εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένους καρκίνους του ήπατος. Οι ερευνητές προχώρησαν και σε μια επιπλέον τροποποίηση: ενίσχυσαν τα κύτταρα με γονίδια που συμβάλλουν στην παραγωγή δύο πρωτεϊνών του ανοσοποιητικού συστήματος, των ιντερλευκινών-15 και -21. Στόχος ήταν να παραμείνουν ενεργά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αποκτήσουν ισχυρότερη αντικαρκινική δράση.

Δύο δόσεις και πλήρης υποχώρηση του όγκου

Το παιδί έλαβε την πρώτη έγχυση των τροποποιημένων κυττάρων και οι αρχικές εξετάσεις έδειξαν ότι η θεραπεία είχε αρχίσει να λειτουργεί. Οι απεικονιστικές εξετάσεις κατέγραψαν μείωση του όγκου, ενώ υποχώρησαν και τα επίπεδα της άλφα-εμβρυϊκής πρωτεΐνης στο αίμα, ενός δείκτη που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του συγκεκριμένου καρκίνου.

Οκτώ εβδομάδες αργότερα, οι γιατροί χορήγησαν τη δεύτερη δόση. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις ενεργού νόσου. Το μόνο εύρημα που παρέμενε ήταν ορισμένες ουλές στους ιστούς, οι οποίες συνδέονταν με την προηγούμενη παρουσία του όγκου. Ακόμη πιο ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι, έναν χρόνο μετά τη θεραπεία, το παιδί εξακολουθούσε να μην παρουσιάζει σημάδια καρκίνου.

Όπως εξήγησε ο David Steffin, παιδοογκολόγος στο Baylor College of Medicine και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, η περίπτωση δείχνει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρης και διατηρήσιμη υποχώρηση ενός συμπαγούς όγκου που δεν ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία. Μάλιστα, η θεραπεία πραγματοποιήθηκε χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία του παιδιού και χωρίς να εμφανιστούν σοβαρές συστηματικές παρενέργειες.

Μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα γύρω από τους καρκίνους του ήπατος. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Η μελέτη αφορά έναν μόνο ασθενή και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής πρώιμου σταδίου. Επομένως, δεν είναι ακόμη γνωστό αν η ίδια θεραπεία θα έχει ανάλογα αποτελέσματα σε περισσότερα παιδιά ή σε ασθενείς με διαφορετικούς τύπους συμπαγών όγκων.

Για τον λόγο αυτό, οι δοκιμές συνεχίζονται στο πλαίσιο της μελέτης CARE στο Baylor College of Medicine, ενώ μια αντίστοιχη κλινική δοκιμή, με την ονομασία IMPACT, πραγματοποιείται στο Seattle Children’s Hospital. Οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν πόσο αποτελεσματική είναι η μέθοδος σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα και ποιοι ενδεχόμενοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της.