Πειραματική θεραπεία εξαφανίζει τον καρκίνο του προστάτη ενεργοποιώντας τη φυσική άμυνα

Μια πειραματική θεραπεία που παρουσιάζεται σε νέα μελέτη, αντιμετωπίζει τον καρκίνο του προστάτη με διπλό τρόπο: όχι μόνο καταστρέφοντας άμεσα τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και ενεργοποιώντας ξανά το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να συμμετέχει στην καταπολέμηση της νόσου.

Πώς τα νανοσωματίδια οδηγούν τα καρκινικά κύτταρα στην αυτοκαταστροφή

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια με επιθετικό καρκίνο του προστάτη και βασίστηκε σε εξαιρετικά μικροσκοπικά σωματίδια πυριτίου, γνωστά ως C’ dots. Αρχικά είχαν σχεδιαστεί για χρήση στην ιατρική απεικόνιση, όμως τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα νανοσωματίδια αυτά διαθέτουν και αντικαρκινικές ιδιότητες. Το πυρίτιο από το οποίο κατασκευάζονται δεν είναι κάποιο σπάνιο ή εξωτικό υλικό· πρόκειται για ουσία που συναντάται ευρέως στη φύση και υπάρχει ακόμη και σε ορισμένες τροφές. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο ειδικός σχεδιασμός των σωματιδίων, ο οποίος τους επιτρέπει να στοχεύουν με ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη.

Από «ψυχρούς» σε «θερμούς» όγκους: η επανενεργοποίηση του ανοσοποιητικού

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα νανοσωματίδια μπορούν να μετατρέψουν τους όγκους από «ψυχρούς» σε «θερμούς». Στην ογκολογία, οι «ψυχροί» όγκοι είναι εκείνοι που παραμένουν σχεδόν αόρατοι για το ανοσοποιητικό και συνήθως δεν ανταποκρίνονται καλά στις ανοσοθεραπείες. Αντίθετα, οι «θερμοί» όγκοι παρουσιάζουν έντονη ανοσολογική δραστηριότητα, γεγονός που επιτρέπει στον οργανισμό να επιτεθεί πιο αποτελεσματικά στα καρκινικά κύτταρα.

Παράλληλα, τα σωματίδια φαίνεται να ωθούν τα καρκινικά κύτταρα προς μια μορφή κυτταρικού θανάτου που ονομάζεται φερρόπτωση (ferroptosis), μια διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα υφίστανται εκτεταμένη οξειδωτική βλάβη. Με απλά λόγια, τα λιπαρά συστατικά που αποτελούν τις κυτταρικές μεμβράνες καταστρέφονται, με αποτέλεσμα το κύτταρο να χάνει τη δομή και τη λειτουργία του.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με απόλυτη βεβαιότητα πώς ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα νανοσωματίδια μεταφέρουν μέσα στα καρκινικά κύτταρα ιόντα σιδήρου που έχουν συλλέξει από την κυκλοφορία του αίματος. Ο σίδηρος αυτός μπορεί να επιταχύνει τις οξειδωτικές αντιδράσεις και τελικά να οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή των καρκινικών κυττάρων.

Εκτός από την άμεση επίδραση στον όγκο, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντικές αλλαγές και στο μικροπεριβάλλον που περιβάλλει τον καρκίνο. Κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προηγουμένως ήταν αδρανή ή ακόμη και βοηθούσαν τον όγκο να επιβιώνει, μετατράπηκαν σε κύτταρα με έντονη αντικαρκινική δράση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ευρύτερη ανοσολογική επίθεση εναντίον της νόσου.

Για να επιτύχουν τη στοχευμένη δράση, οι επιστήμονες προσάρμοσαν στα σωματίδια ένα μόριο που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη PSMA, η οποία βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στην επιφάνεια πολλών καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Έτσι, τα νανοσωματίδια κατευθύνονται κυρίως προς τον όγκο, περιορίζοντας την έκθεση των υγιών ιστών.

Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα της μελέτης ήταν ότι δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις τοξικότητας σε υγιή όργανα. Παρότι τα σωματίδια εντοπίστηκαν προσωρινά και σε άλλους ιστούς, π.χ. στον σπλήνα, δεν καταγράφηκαν ανεπιθύμητες επιδράσεις. Αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο, καθώς πολλές αντικαρκινικές θεραπείες συνοδεύονται από σοβαρές παρενέργειες.

Τα αποτελέσματα στα ποντίκια και το επόμενο βήμα προς τις κλινικές δοκιμές

Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης προέκυψαν όταν τα νανοσωματίδια συνδυάστηκαν με ανοσοθεραπεία. Από μόνα τους, τόσο τα C’ dots όσο και η ανοσοθεραπεία κατάφεραν να παρατείνουν τη ζωή των πειραματόζωων. Όταν όμως χρησιμοποιήθηκαν μαζί, η επίδραση ήταν κατά πολύ ισχυρότερη, καθώς σχεδόν τα μισά ποντίκια παρουσίασαν πλήρη ή σχεδόν πλήρη εξαφάνιση των όγκων και παρέμειναν ζωντανά για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Όταν οι ερευνητές πρόσθεσαν και μια τρίτη θεραπεία που στοχεύει συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού τα οποία συχνά προστατεύουν τον όγκο, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η επιτυχία της προσέγγισης οφείλεται στο γεγονός ότι επιτίθεται στον καρκίνο από πολλές πλευρές ταυτόχρονα. Αντί να μπλοκάρει έναν μόνο βιολογικό μηχανισμό, φαίνεται να επηρεάζει παράλληλα τον μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων, τη φλεγμονή και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν και σε ανθρώπινες μελέτες, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά θεραπειών που όχι μόνο καταστρέφουν άμεσα τους όγκους, αλλά εκπαιδεύουν και το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα να συνεχίζει τη μάχη απέναντι στον καρκίνο.