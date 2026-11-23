Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου. Ακόμη και όταν οι ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια λαμβάνουν χημειοθεραπεία, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να εμφανιστεί ξανά η νόσος, καθώς είναι πιθανό να παραμένουν στον οργανισμό καρκινικά κύτταρα που δεν εντοπίζονται στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Μια νέα κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine εξετάζει αν ένα πειραματικό εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Το εμβόλιο ονομάζεται camupepimut (ELI-002 7P) και έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει συγκεκριμένες μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS. Οι μεταλλάξεις αυτές εντοπίζονται περίπου στο 90%-95% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει έναν διαφορετικό στόχο από τις συμβατικές θεραπείες. Αντί να επιτίθεται απευθείας στον όγκο, προσπαθεί να εκπαιδεύσει τα Τ κύτταρα, δηλαδή κύτταρα του ανοσοποιητικού που μπορούν να εντοπίζουν και να καταστρέφουν κύτταρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργεί το πειραματικό εμβόλιο

Το camupepimut περιλαμβάνει επτά διαφορετικά τμήματα πρωτεϊνών που αντιστοιχούν σε συνηθισμένες μεταλλάξεις του KRAS. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, ανεξάρτητα από το ποια από τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις υπάρχει στον όγκο τους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι τα συστατικά του έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρονται στους λεμφαδένες. Πρόκειται για σημεία του οργανισμού όπου ενεργοποιούνται και συντονίζονται πολλές από τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η στοχευμένη μεταφορά βοηθά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού να αναγνωρίσουν αποτελεσματικότερα τις μεταλλάξεις και να αναπτύξουν ισχυρότερη αντίδραση απέναντί τους. Στη μελέτη AMPLIFY-7P συμμετείχαν 144 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και την προβλεπόμενη τοπική θεραπεία, χωρίς να εμφανίζουν ενδείξεις υποτροπής στις απεικονιστικές εξετάσεις. Από αυτούς, οι 96 έλαβαν το πειραματικό εμβόλιο, ενώ οι υπόλοιποι 48 παρακολουθήθηκαν χωρίς να λάβουν τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης ήταν ο χρόνος που οι ασθενείς παρέμεναν χωρίς υποτροπή ή θάνατο. Σε αυτό το σημείο, η μελέτη δεν πέτυχε τον κύριο στόχο της. Η μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 23,8 μήνες στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο και 21,2 μήνες στην ομάδα παρακολούθησης. Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις σε επιμέρους αναλύσεις. Κατά τους πρώτους έξι μήνες, όσο δηλαδή διαρκούσε η χορήγηση του εμβολίου, το 75,7% των ασθενών που το έλαβαν παρέμενε χωρίς υποτροπή ή θάνατο, έναντι 61,7% στην ομάδα παρακολούθησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομάδα των ασθενών στους οποίους δεν ανιχνεύθηκε DNA όγκου (ctDNA) στο αίμα κατά την έναρξη της μελέτης. Σε αυτούς, ο μέσος χρόνος χωρίς υποτροπή δεν είχε ακόμη επιτευχθεί στην ομάδα του εμβολίου, ενώ ήταν 21,2 μήνες στην ομάδα παρακολούθησης. Στους 18 μήνες, το 70% των ασθενών που έλαβαν το εμβόλιο παρέμενε χωρίς υποτροπή ή θάνατο, έναντι 56% όσων δεν έλαβαν τη θεραπεία.

Το ctDNA αποτελεί μικρά τμήματα γενετικού υλικού που απελευθερώνονται από καρκινικά κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος. Η παρουσία του μπορεί να υποδηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καρκινικά κύτταρα στον οργανισμό, ακόμη και όταν οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν εντοπίζουν κάποιον όγκο.

Ισχυρή αντίδραση του ανοσοποιητικού

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορούσε την ικανότητα του εμβολίου να ενεργοποιεί τα Τ κύτταρα. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς που αξιολογήθηκαν, συγκεκριμένα 89 από τους 90, παρουσίασαν αύξηση των Τ κυττάρων που αναγνώριζαν τις μεταλλάξεις KRAS. Επιπλέον, όσοι εμφάνισαν ισχυρότερη ανοσολογική αντίδραση, είχαν και καλύτερη πορεία της νόσου. Όσοι παρουσίασαν αύξηση της συγκεκριμένης αντίδρασης πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο είχαν σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα χωρίς υποτροπή σε σύγκριση με όσους εμφάνισαν ασθενέστερη αντίδραση.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι το εμβόλιο ενδέχεται να βοηθά το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει και άλλους στόχους στον όγκο, πέρα από τις μεταλλάξεις KRAS που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή του. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διεύρυνση της ανοσολογικής απόκρισης. Παρατηρήθηκε σε 13 από τους 15 ασθενείς που εξετάστηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η θεραπεία φάνηκε να έχει ικανοποιητικό προφίλ ασφάλειας. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν στο 6,3% των ασθενών που έλαβαν το εμβόλιο, έναντι 8,3% στην ομάδα παρακολούθησης. Οι περισσότερες αντιδράσεις που αποδόθηκαν στο εμβόλιο ήταν ήπιες.

Τα επόμενα βήματα

Οι ερευνητές σχεδιάζουν πλέον μια μελέτη τρίτης φάσης, στην οποία θα αξιολογηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Μεταξύ άλλων, εξετάζουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας χορήγησης, καθώς και τον αποκλεισμό ασθενών που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, η οποία ενδέχεται να περιορίζει την ανοσολογική αντίδραση. Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, το camupepimut θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος μετά τη χειρουργική επέμβαση, με στόχο να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την επιστροφή της νόσου.