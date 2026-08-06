Νέοι για πάντα: Πειραματικό φάρμακο αφαιρεί βλάβες δεκαετιών από το ανθρώπινο δέρμα και τις αρτηρίες

Μια νέα επιστημονική μελέτη δίνει μια πρώτη, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ένδειξη ότι ορισμένες βλάβες που συσσωρεύονται στους ιστούς του σώματος με την πάροδο των χρόνων ίσως να μην είναι τόσο μόνιμες όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Ερευνητές από τις εταιρείες Revel Pharmaceuticals και Calico, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ένζυμο που αφαιρεί μια συγκεκριμένη μορφή βλάβης από πρωτεΐνες του ανθρώπινου δέρματος, των αρτηριών και του ματιού.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications και αποτελεί απόδειξη ότι είναι δυνατό να «επισκευαστούν» χημικές αλλοιώσεις που θεωρούνταν μέχρι σήμερα μη αναστρέψιμες. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για θεραπεία κατά της γήρανσης, αλλά για ένα πρώτο βήμα που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πρωτεΐνες φθείρονται με την ηλικία.

Η χημική αλλοίωση που συσσωρεύεται με τα χρόνια

Το νέο ένζυμο ονομάστηκε CMLase και στοχεύει μια ουσία που ονομάζεται CML (Nε-καρβοξυμεθυλολυσίνη). Η CML δημιουργείται όταν παράγωγα σακχάρων ή λιπών αντιδρούν με πρωτεΐνες του σώματος. Με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύεται ιδιαίτερα σε πρωτεΐνες που ζουν για πολλά χρόνια, όπως το κολλαγόνο του δέρματος και των αιμοφόρων αγγείων.

Η διαδικασία αυτή είναι συγγενής με τη γνωστή αντίδραση Maillard, που δίνει το καφέ χρώμα και τα αρώματα σε ψημένα ή τηγανιτά τρόφιμα. Στον οργανισμό όμως, παρόμοιες χημικές αντιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αλλοιώσεις των πρωτεϊνών. Οι αλλοιωμένες πρωτεΐνες γίνονται πιο άκαμπτες, χάνουν μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας τους και συνδέονται με χρόνια φλεγμονή και μείωση της ελαστικότητας των ιστών.

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονταν στο να εμποδίσουν τον σχηματισμό αυτών των βλαβών. Δεν υπήρχε όμως τρόπος να αφαιρεθεί η CML από πρωτεΐνες που την είχαν ήδη συσσωρεύσει επί δεκαετίες. Η νέα μελέτη επιχείρησε ακριβώς αυτό.

Πώς δημιουργήθηκε το ένζυμο CMLase

Οι ερευνητές ξεκίνησαν αναζητώντας στη φύση κάποιο μικροβιακό ένζυμο που να μπορεί να απομακρύνει την CML. Όταν δεν βρέθηκε κατάλληλος υποψήφιος, χρησιμοποίησαν υπολογιστικές μεθόδους και μια τεχνική γνωστή ως κατευθυνόμενη εξέλιξη. Με απλά λόγια, δημιούργησαν εκατοντάδες εκατομμύρια παραλλαγές ενός αρχικού ενζύμου και επέλεγαν κάθε φορά όσες λειτουργούσαν καλύτερα.

Συνολικά εξετάστηκαν περισσότερες από 500 εκατομμύρια παραλλαγές και πραγματοποιήθηκαν πέντε διαδοχικοί κύκλοι βελτίωσης. Το τελικό ένζυμο είχε αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερη ικανότητα να μετατρέπει την CML πίσω στη φυσιολογική μορφή του αμινοξέος λυσίνη, δηλαδή να αναιρεί τη συγκεκριμένη χημική βλάβη.

Αρχικά το CMLase δοκιμάστηκε σε πρωτεΐνες που είχαν τροποποιηθεί στο εργαστήριο. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι μέσα σε μία νύχτα η ποσότητα της CML μειώθηκε από 52% έως και 97%, ανάλογα με το είδος της πρωτεΐνης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το ένζυμο αφαιρούσε τη βλάβη χωρίς να καταστρέφει την ίδια την πρωτεΐνη.

Το πιο εντυπωσιακό μέρος της έρευνας ήταν οι δοκιμές σε ανθρώπινους ιστούς. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν διατηρημένα δείγματα από ηλικιωμένους δότες, όπου η CML είχε συσσωρευτεί φυσιολογικά επί πολλά χρόνια.

Σε πρωτεΐνες του φακού του ματιού από δότη ηλικίας 64 ετών καταγράφηκε μείωση περίπου 45% της συνολικής ποσότητας CML. Σε δείγματα αρτηρίας από άτομο 75 ετών η μείωση ξεπέρασε το 70%, ενώ σε ηλικιωμένο δέρμα μειώθηκε περισσότερο από 55% τόσο στην επιδερμίδα όσο και στο χόριο.

Οι ερευνητές αναφέρουν μάλιστα ότι μετά την επεξεργασία η ποσότητα της CML στο δέρμα έπεσε κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν σε δέρμα ενός 31χρονου δότη. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, όμως πρέπει να ερμηνευθεί με μεγάλη προσοχή.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα και γιατί χρειάζεται προσοχή

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, όλα τα πειράματα έγιναν σε απομονωμένες πρωτεΐνες ή σε λεπτές, διατηρημένες τομές ιστών. Αυτό σημαίνει ότι το ένζυμο είχε πολύ εύκολη πρόσβαση στις βλάβες. Βέβαια, στον ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη. Το ένζυμο θα πρέπει να μπορεί να διεισδύει στους ιστούς, να παραμένει ενεργό, να φτάνει στις αλλοιωμένες πρωτεΐνες και να μην προκαλεί ανεπιθύμητες ανοσολογικές αντιδράσεις.

Η σημασία της μελέτης είναι μεγάλη, γιατί για πρώτη φορά υπάρχει ένα εργαλείο που επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν αν η συσσώρευση της CML είναι πραγματική αιτία προβλημάτων στους ιστούς ή απλώς ένα συνοδευτικό σημάδι της γήρανσης.

Η ομάδα εκτιμά επίσης ότι η ίδια στρατηγική μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενζύμων που θα αφαιρούν και άλλες μορφές βλάβης από πρωτεΐνες, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες αναγεννητικές θεραπείες.