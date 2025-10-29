Πέιτζ Σπίρανακ: Ποια είναι η σέξι πρώην αθλήτρια του γκολφ που «ρίχνει» τα social media

Η Πέιτζ Σπίρανακ, είναι γεννημένη το 1993 στο White Ridge του Κολοράντο. Ο πατέρας της ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, η μητέρα της επαγγελματίας μπαλαρίνα και η μεγαλύτερη αδερφή της είναι επίσης αθλήτρια.

Ξεκίνησε να παίζει γκολφ σε ηλικία 12 ετών και κέρδισε πέντε τουρνουά σε σχολικά πρωταθλήματα. Κέρδισε μία υποτροφία στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα, από όπου ξεκίνησε το επαγγελματικό γκολφ και κέρδισε το πρωτάθλημα All Mountain West το 2011-12 και το 2011-13.

Instagram

Έχει δηλώσει ότι «στους άντρες αρέσει το γκολφ και το γυναικείο στήθος» και παραδέχεται ότι το κοινό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελείται κυρίως από άνδρες.

«Μακάρι να είχα παίξει γκολφ σε υψηλότερο επίπεδο και να είχα πετύχει περισσότερα, αλλά δεν θα το άλλαζα αυτό για τίποτα στον κόσμο», εξήγησε η Αμερικανίδα στο Maxim, που την ανέδειξε ως την πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο. Σύμφωνα με την κατάταξη του GolfMagic, τοποθετείται ως η γκόλφερ με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram, όπου απαριθμεί κάτι λιγότερο από 4 εκ., ξεπερνώντας θρύλους θρύλους όπως ο Τάιγκερ Γουντς.

Instagram

Και μπορεί να μην κατάφερε όπως έχει πει πολλές φορές να κάνει μεγάλη καριέρα στο γκολφ, ωστόσο, συχνά πυκνά οι αναρτήσεις της στα social media προκαλούν... εγκεφαλικά στους followers της.