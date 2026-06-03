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Πελέ: Στα 6 εκατομμύρια εκτιμάται η αξία της φανέλας του από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958

Σε δημοπρασία θα βγει το καλοκαίρι η φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958.

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Γιάννης Στεφανίτσης

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι «προ των πυλών», ο οίκος Sotheby’s ανακοινώνει διαδικτυακή δημοπρασία, από τις 29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου, για τη φανέλα του Πέλε από τον  τελικό του Μουντιάλ του 1958.

Ποια είναι η φανέλα με το 10

Η συγκεκριμένη φανέλα φορέθηκε τον Βραζιλιάνο θρύλο στην πρώτη του κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ο Πελέ πέτυχε δύο γκολ στον τελικό απέναντι στη Σουηδία και η Βραζιλία επικράτησε με 5-2, ενώ πέτυχε ένα σπουδαίο επίτευγμα για την εποχή, αφού έγινε ο νεότερος σκόρερ σε τελικό Μουντιάλ

Μετά το τέλος εκείνου του αγώνα, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα στον συμπαίκτη και συγκάτοικό του, Ντίντα. Το ιστορικό ενθύμιο παρέμεινε για αρκετά χρόνια στην κατοχή της οικογένειάς του, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε σε μουσείο της Βραζιλίας. Το 2004 πέρασε στα χέρια συλλέκτη, ο οποίος την έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα.

Η αξία της

Η αξία της φτάνει τα 6 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά ένα από τα ακριβότερα ποδοσφαιρικά συλλεκτικά αντικείμενα που έχουν βγει ποτέ σε δημοπρασία.

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Σπορ Πελέ Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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